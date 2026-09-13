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У Німеччині скоротилася кількість українських біженців

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Наплив українських біженців до Німеччини сповільнився
Наплив українських біженців до Німеччини сповільнився
У першому півріччі 2026 року кількість біженців у Німеччині зменшилася приблизно на 20 000 — до 3,5 млн осіб. Скорочення пов’язане з депортаціями, виїздом з країни та отриманням громадянства.
Про це свідчить відповідь уряду на запит Лівої партії в Бундестазі, передає DW.

Наплив українських біженців до Німеччини сповільнився

Кількість новоприбулих шукачів притулку з України продовжує скорочуватися. За даними Міністерства внутрішніх справ, у червні лише 3919 українців подали заявки на захист.
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Водночас, у першому півріччі було зареєстровано 31 662 виїзди українців. Як наслідок, кількість українських біженців, які проживають у Німеччині, з початку року зросла лише на 20 857 осіб.
Для порівняння, за весь 2025 рік чистий приріст українських біженців у Німеччині становив 88 000 осіб.
Нині у країні проживає близько 1,35 млн українських переселенців.
Представниця Лівої партії з питань політики щодо біженців Клара Бюнгер розкритикувала плани уряду стосовно українських громадян.
За її словами, уряд планує перевести новоприбулих українців на виплати відповідно до закону про допомогу шукачам притулку замість нинішньої системи соціальних виплат.
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Бюнгер закликала зосередитися не на посиленні законодавства та депортаціях, а на швидшій інтеграції біженців у ринок праці та суспільство.
Паралельно кілька країн ЄС обговорюють створення так званих «центрів повернення» (Return Hubs) за межами Євросоюзу.
У таких центрах можуть розміщувати осіб, чиї заяви на притулок у Європі відхилили та які мають залишити ЄС.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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