Куди поїхати відпочити восени бюджетно та без натовпів туристів Сьогодні 21:19 — Світ Кошта-Нова - невелике португальське поселення

Мандрівник Вінісіус Кошта, який об’їздив Португалію вже понад 20 разів, натрапив на містечко, яке досі не встигли «загарбати» туристичні натовпи.

Про це він розповів у своєму матеріалі для Travel Off Path.

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Йдеться про Кошта-Нова — крихітне поселення рибалок на 1200 мешканців, розташоване приблизно за 50 миль на південь від галасливого Порту (близько години в дорозі).

Головна окраса селища — колоритні дерев’яні споруди у вертикальну смужку, відомі як palheiros (пальєйрос). Їх пофарбовано в соковиті сині, червоні, зелені та пастельно-жовті відтінки.

Будиночки в смужку

Самі хатинки стоять безпосередньо на піщаній косі: з одного боку хлюпоче лагуна Ріа-де-Авейру, а з іншого — вирує величний Атлантичний океан.

Погода тут ще досить приємна навіть у вересні: вдень стовпчик термометра тримається на позначці близько 23−26°C, а в жовтні — 20−21°C. Ночі прохолодніші — 13−14°C.

Безпечно та без натовпів

Як зазначає автор, головна принада Кошта-Нови — це відчуття безпеки та внутрішнього затишку. Навіть під час нічних прогулянок тут не треба повсякчас озиратися чи пильнувати свої речі.

Португалія загалом входить до першого, найбезпечнішого рівня офіційного рейтингу Держдепартаменту США — на відміну від Іспанії та Італії, які мають другий рівень.

За наявними даними, крадіжки та кишенькові злодії трапляються переважно у великих містах на кшталт Лісабона чи Порту, а поза туристичними центрами такі випадки — рідкість.

Скільки коштує відпочинок

Кошта пише, що повноцінний обід із трьох страв у місцевій ташці (сімейній таверні) обходився йому не дорожче за $35. До прикладу:

еспресо — $1−2,5

перекус — $5−9

обід у звичайній кав’ярні — $12−18

вечеря з морепродуктів — $30−55

келих ігристого Bairrada — $4−7

номер у 3-зірковому готелі — $80−140 за добу

Він радить обов’язково спробувати франсезінью — масивний сендвіч зі стейком, шинкою та ковбасою під розтопленим сиром і гострим пивно-томатним соусом, — а на десерт узяти тріпа-де-Авейру, солодкий крепоподібний рулет, який винайшли саме в цьому містечку.

Поруч — «португальська Венеція»

Усього за 11 кілометрів звідси лежить затишне місто Авейру — з мальовничими каналами та гарними будинками, прикрашеними плиткою.

Водою катають на традиційних човнах молісейру, якими колись возили водорості. Така прогулянка триває близько 45 хвилин і коштує від 12 до 18 доларів. Щоправда, човни плавають лише містом і у відкрите море не виходять.