0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Куди поїхати відпочити восени бюджетно та без натовпів туристів

Світ
81
Кошта-Нова - невелике португальське поселення
Кошта-Нова - невелике португальське поселення
Мандрівник Вінісіус Кошта, який об’їздив Португалію вже понад 20 разів, натрапив на містечко, яке досі не встигли «загарбати» туристичні натовпи.
Про це він розповів у своєму матеріалі для Travel Off Path.
Йдеться про Кошта-Нова — крихітне поселення рибалок на 1200 мешканців, розташоване приблизно за 50 миль на південь від галасливого Порту (близько години в дорозі).
Головна окраса селища — колоритні дерев’яні споруди у вертикальну смужку, відомі як palheiros (пальєйрос). Їх пофарбовано в соковиті сині, червоні, зелені та пастельно-жовті відтінки.
Будиночки в смужку
Будиночки в смужку
Самі хатинки стоять безпосередньо на піщаній косі: з одного боку хлюпоче лагуна Ріа-де-Авейру, а з іншого — вирує величний Атлантичний океан.
Погода тут ще досить приємна навіть у вересні: вдень стовпчик термометра тримається на позначці близько 23−26°C, а в жовтні — 20−21°C. Ночі прохолодніші — 13−14°C.

Безпечно та без натовпів

Як зазначає автор, головна принада Кошта-Нови — це відчуття безпеки та внутрішнього затишку. Навіть під час нічних прогулянок тут не треба повсякчас озиратися чи пильнувати свої речі.
Португалія загалом входить до першого, найбезпечнішого рівня офіційного рейтингу Держдепартаменту США — на відміну від Іспанії та Італії, які мають другий рівень.
За наявними даними, крадіжки та кишенькові злодії трапляються переважно у великих містах на кшталт Лісабона чи Порту, а поза туристичними центрами такі випадки — рідкість.

Скільки коштує відпочинок

Кошта пише, що повноцінний обід із трьох страв у місцевій ташці (сімейній таверні) обходився йому не дорожче за $35. До прикладу:
  • еспресо — $1−2,5
  • перекус — $5−9
  • обід у звичайній кав’ярні — $12−18
  • вечеря з морепродуктів — $30−55
  • келих ігристого Bairrada — $4−7
  • номер у 3-зірковому готелі — $80−140 за добу
Він радить обов’язково спробувати франсезінью — масивний сендвіч зі стейком, шинкою та ковбасою під розтопленим сиром і гострим пивно-томатним соусом, — а на десерт узяти тріпа-де-Авейру, солодкий крепоподібний рулет, який винайшли саме в цьому містечку.

Поруч — «португальська Венеція»

Усього за 11 кілометрів звідси лежить затишне місто Авейру — з мальовничими каналами та гарними будинками, прикрашеними плиткою.
Водою катають на традиційних човнах молісейру, якими колись возили водорості. Така прогулянка триває близько 45 хвилин і коштує від 12 до 18 доларів. Щоправда, човни плавають лише містом і у відкрите море не виходять.
А за 29 км на північ височіє старовинний храм — парафіяльна церква Валеги, чий дивовижний фасад повністю викладений яскравими кахлями з біблійними сюжетами.
За матеріалами:
УНІАН
Подорожі
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems