Куди поїхати відпочити восени бюджетно та без натовпів туристів

Йдеться про Кошта-Нова — крихітне поселення рибалок на 1200 мешканців, розташоване приблизно за 50 миль на південь від галасливого Порту (близько години в дорозі).
Головна окраса селища — колоритні дерев’яні споруди у вертикальну смужку, відомі як palheiros (пальєйрос). Їх пофарбовано в соковиті сині, червоні, зелені та пастельно-жовті відтінки.
Самі хатинки стоять безпосередньо на піщаній косі: з одного боку хлюпоче лагуна Ріа-де-Авейру, а з іншого — вирує величний Атлантичний океан.
Погода тут ще досить приємна навіть у вересні: вдень стовпчик термометра тримається на позначці близько 23−26°C, а в жовтні — 20−21°C. Ночі прохолодніші — 13−14°C.
Безпечно та без натовпів
Як зазначає автор, головна принада Кошта-Нови — це відчуття безпеки та внутрішнього затишку. Навіть під час нічних прогулянок тут не треба повсякчас озиратися чи пильнувати свої речі.
Португалія загалом входить до першого, найбезпечнішого рівня офіційного рейтингу Держдепартаменту США — на відміну від Іспанії та Італії, які мають другий рівень.
За наявними даними, крадіжки та кишенькові злодії трапляються переважно у великих містах на кшталт Лісабона чи Порту, а поза туристичними центрами такі випадки — рідкість.
Скільки коштує відпочинок
Кошта пише, що повноцінний обід із трьох страв у місцевій ташці (сімейній таверні) обходився йому не дорожче за $35. До прикладу:
еспресо — $1−2,5
перекус — $5−9
обід у звичайній кав’ярні — $12−18
вечеря з морепродуктів — $30−55
келих ігристого Bairrada — $4−7
номер у 3-зірковому готелі — $80−140 за добу
Він радить обов’язково спробувати франсезінью — масивний сендвіч зі стейком, шинкою та ковбасою під розтопленим сиром і гострим пивно-томатним соусом, — а на десерт узяти тріпа-де-Авейру, солодкий крепоподібний рулет, який винайшли саме в цьому містечку.
Поруч — «португальська Венеція»
Усього за 11 кілометрів звідси лежить затишне місто Авейру — з мальовничими каналами та гарними будинками, прикрашеними плиткою.
Водою катають на традиційних човнах молісейру, якими колись возили водорості. Така прогулянка триває близько 45 хвилин і коштує від 12 до 18 доларів. Щоправда, човни плавають лише містом і у відкрите море не виходять.
А за 29 км на північ височіє старовинний храм — парафіяльна церква Валеги, чий дивовижний фасад повністю викладений яскравими кахлями з біблійними сюжетами.