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Кувейт запровадив дозволи на проживання терміном до 10 років — деталі

Світ
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Кувейт запровадив дозволи на проживання терміном до 10 років — деталі
Кувейт запровадив дозволи на проживання терміном до 10 років — деталі
Кувейт запровадив дозволи на проживання терміном до 10 років для певних осіб, які втратили кувейтське громадянство, надавши їм таким чином законну можливість залишатися в країні як іноземні резиденти.
Про це пише Antena3.
Нові положення були введені рішенням, яке було видане віцепремʼєр-міністром та міністром внутрішніх справ шейхом Фахадом Юсефом Саудом Аль-Сабахом.

Хто може отримати

«Згідно з новою статтею, право на це можуть отримати особи, у яких було позбавлено кувейтського громадянства на підставі статті 13, пункту 4 Закону про громадянство 1959 року. Це стосується, зокрема, натуралізованих осіб, у яких було позбавлено громадянства з таких причин, як поведінка, що вважається шкідливою для економічного або соціального порядку країни», — пояснили у матеріалі.
Така норма поширюється також на осіб, які перебувають на утриманні зазначених осіб, які набули громадянства через них та були включені до указу про позбавлення громадянства. Аби скористатися новим статусом, заявники мають або відновити своє первісне громадянство, або набути іншого.
«Важливо зазначити, що цей захід не відновлює кувейтське громадянство і не скасовує рішення про його позбавлення. Натомість він надає окремий правовий статус, який дозволяє особам, яких це стосується, залишитися в Кувейті», — підкреслили у публікації.

Терміни

Кувейт змінив правила щодо терміну, впродовж якого іноземні резиденти можуть перебувати за межами країни. Для більшості з них цей термін становить шість місяців, проте є винятки для осіб, що мають статус, який передбачений статтею 7-біс, деяких іноземних дітей кувейтських жінок, власників нерухомості та інвесторів, які відповідають певним умовам.
«Для домашніх працівників правила є суворішими. Вони можуть бути відсутніми в Кувейті не більше чотирьох місяців і ризикують втратити право на проживання, якщо перевищать цей термін без попереднього дозволу», — попередило видання.
За матеріалами:
Finance.ua
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