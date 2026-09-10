Де найпростіше отримати шенгенську візу у 2026 році: рейтинг країн Сьогодні 21:08 — Світ Подача заявки на візу

Отримати шенгенську візу в одній країні може бути значно простіше, ніж в іншій. За підсумками 2025 року у деяких країнах рівень схвалення заявок перевищив 90%.

Де найчастіше схвалюють шенгенські візи

Найвищий рівень схвалення заяв на шенгенську візу зафіксували в Ісландії — позитивне рішення отримали 91,25% заявників. У 2023 році цей показник становив 94,26%, однак країна все одно залишається серед лідерів за лояльністю до заявників.

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До країн із найвищим рівнем схвалення також увійшли:

Словаччина — 89,25%;

Італія — 88,72%;

Румунія — 88,36%;

Швейцарія — 88,12%;

Угорщина — 87,23%;

Норвегія — 87,20%;

Греція — 85,86%;

Австрія — 85,78%;

Люксембург — 85,65%.

У яких країн заявників найчастіше схвалювали візи

Високий відсоток позитивних рішень також зафіксували серед громадян країн із відносно невеликою кількістю поданих заяв.

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Найвищі показники мали:

Ліберія — 97,6% (125 заяв);

Вануату — 95,79% (250 із 261 заяви);

Замбія — 88,87%;

Ботсвана — 83,10%;

Нігер — 78,86%;

Таджикистан — 60,54%;

Бурунді — 58,63%;

Гаїті — 52,02%;

Гвінея-Бісау — 43,84%;

Коморські острови — 36,35%.

При цьому в частини цих країн загальна кількість звернень була невеликою.

Якщо планується поїздка до Європи у 2026 році, показники схвалення можуть бути одним із факторів під час планування подорожі. Водночас можливість подання заяви через конкретне консульство залежить від маршруту поїздки.