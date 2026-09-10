Де найпростіше отримати шенгенську візу у 2026 році: рейтинг країн
Отримати шенгенську візу в одній країні може бути значно простіше, ніж в іншій. За підсумками 2025 року у деяких країнах рівень схвалення заявок перевищив 90%.
Де найчастіше схвалюють шенгенські візи
Найвищий рівень схвалення заяв на шенгенську візу зафіксували в Ісландії — позитивне рішення отримали 91,25% заявників. У 2023 році цей показник становив 94,26%, однак країна все одно залишається серед лідерів за лояльністю до заявників.
До країн із найвищим рівнем схвалення також увійшли:
- Словаччина — 89,25%;
- Італія — 88,72%;
- Румунія — 88,36%;
- Швейцарія — 88,12%;
- Угорщина — 87,23%;
- Норвегія — 87,20%;
- Греція — 85,86%;
- Австрія — 85,78%;
- Люксембург — 85,65%.
У яких країн заявників найчастіше схвалювали візи
Високий відсоток позитивних рішень також зафіксували серед громадян країн із відносно невеликою кількістю поданих заяв.
Найвищі показники мали:
- Ліберія — 97,6% (125 заяв);
- Вануату — 95,79% (250 із 261 заяви);
- Замбія — 88,87%;
- Ботсвана — 83,10%;
- Нігер — 78,86%;
- Таджикистан — 60,54%;
- Бурунді — 58,63%;
- Гаїті — 52,02%;
- Гвінея-Бісау — 43,84%;
- Коморські острови — 36,35%.
При цьому в частини цих країн загальна кількість звернень була невеликою.
Якщо планується поїздка до Європи у 2026 році, показники схвалення можуть бути одним із факторів під час планування подорожі. Водночас можливість подання заяви через конкретне консульство залежить від маршруту поїздки.
Раніше ми повідомляли, що протягом багатьох років «золоті візи» дозволяли отримати посвідки на проживання в ЄС, особливо для заможних людей. Фактично вони давали змогу «придбати» резидентство, найчастіше через інвестиції в нерухомість. Хоча у 2026 році деякі країни посилили правила або обмежили такі програми, в окремих державах «золоті візи» діють і досі. Розповідаємо, у яких країнах ЄС можна отримати «золоту візу».
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