Родовища золота та копалин у Венесуелі: що хоче США Сьогодні 18:33 — Світ

Адміністрація Дональда Трампа намагається розширити вплив на природні ресурси Венесуели та отримати доступ до родовищ корисних копалин, зокрема до золота.

Вашингтон планує залучити американські компанії до гірничодобувного сектору країни для забезпечення потреб національної безпеки.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

За інформацією джерел агентства, Білий дім розглядає низку заходів для поглиблення співпраці, включно з можливим президентським указом щодо критично важливих мінералів. Посадовці США вже провели попередні консультації з представниками бізнесу, щоб оцінити їхній інтерес до інвестицій у венесуельські надра.

Такий крок є частиною стратегії Вашингтона з посилення економічного впливу в Латинській Америці та витіснення Китаю, який мав тісні зв’язки з усунутим від влади Ніколасом Мадуро. Після арешту Мадуро в січні тимчасова президентка Венесуели Делсі Родрігес змінила зовнішньополітичний курс і пішла на зближення зі США.

Міністерство фінансів США вже у березні почало пом’якшувати санкції, дозволивши окремі транзакції із золотом венесуельського походження (зокрема через державну компанію Minerven) та укладання угод у добувній галузі. Раніше Трамп також заявив про домовленість, яка передає під контроль США понад 65 млрд барелів доведених запасів венесуельської нафти.

Водночас інвестори стикаються з низкою суттєвих ризиків:

Застаріла геологічна база: точні обсяги покладів невідомі, оскільки офіційні карти спираються на дослідження 2009 року, а звіти влади не розмежовують прогнозні ресурси та економічно вигідні запаси;

Кримінальний контроль: значну частину золотоносних родовищ у гірничорудному басейні Оріноко контролюють нелегальні озброєні угруповання;

Спектр сировини: попри наявність покладів золота, бокситів, нікелю, залізної руди, кольтану й урану, у країні фактично немає значних запасів рідкісноземельних металів;

Законодавче поле: у квітні парламент Венесуели ухвалив закон про гірничу промисловість, який закріплює власність на надра за державою та встановлює роялті до 13% від валової вартості видобутку.