У Бразилії зупинили роботу велетенського літієвого родовища: чому так Сьогодні 18:00 — Світ

Суд повністю зупинив роботу велетенського літієвого родовища Grota do Cirilo та відібрав екологічні дозволи у компанії Sigma Mineraсаo SA.

Про це повідомляє Bloomberg

Промисловий гігант розгорнув бурхливу діяльність просто під боком у поселення Бау. Люди опинилися в зоні постійного гуркоту та пилу від розробки надр.

Суддя наголосив, що «ризик заподіяння шкоди обумовлений тим, що гірничодобувний комплекс працює безперервно, видобуваючи ресурси і постійно проводячи вибухові та земляні роботи всього за кілька кілометрів від традиційної території». Також служитель закону суворо заборонив екологічним службам штату Мінас-Жерайс видавати гірникам будь-які нові документи.

За наявними даними, цей кар’єр разом із заводом розташований у так званій «Літієвій долині Бразилії» та вважається однією з найбагатших точок видобутку літію на всій планеті. Втім, через надмірну близькість до людей суд вимагає провести окрему ретельну перевірку впливу на довкілля спеціально для місцевих жителів громади Бау.

Як зазначають журналісти, компанія вже вдруге за літо потрапляє в халепу. У липні видобуток уже блокували інспектори у сусідніх містах Арасуаї та Ітінга через виявлені порушення. Тоді видобувачі відкинули всі закиди, хутко домовилися з місцевою владою штату та знову запустили техніку, однак тепер отримали новий удар.

Апетити бізнесу зрозумілі, адже родовище колосальне: за наявними даними, під землею лежить понад 109 мільйонів тонн цінної породи з високим вмістом оксиду літію.

Як відомо, Бау належить до так званих кіломбол. Це особливі бразильські громади, які ще в кінці XVI століття створили втікачі з неволі. Держава дуже суворо оберігає їхній спокій і землю, тож промисловим компаніям заходити на ці території вкрай складно.