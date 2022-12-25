Українці в рази наростили закупівлю літій-іонних акумуляторів за кордоном: з середини листопада – понад мільйон — Finance.ua
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Українці в рази наростили закупівлю літій-іонних акумуляторів за кордоном: з середини листопада – понад мільйон

Енергетика
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З початку дії пільги в середині листопада в Україну ввезли 1,06 млн одиниць різних електричних літій-іонних акумуляторів на суму $39,9 млн.
Про це написав перший заступник голови митного комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.
За його словами, з 12 по 30 листопада кількість завезених пристроїв становила 266,5 тис., а з 1 по 18 грудня (за аналогічний період у 18 днів) — утричі більше, 795 тис. одиниць.

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За матеріалами:
УБР
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