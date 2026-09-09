В Німеччині закликали чоловіків призовного віку повернутися в Україну — деталі Сьогодні 19:13 — Світ В Німеччині закликали чоловіків призовного віку повернутися в Україну — деталі

Українські чоловіки призовного віку, які зараз перебувають у Німеччині, мають повернутися на Батьківщину. Німецька влада готова допомогти Києву з їхньою ідентифікацією за допомогою власних реєстрів.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль.

Про це повідомляє Reuters.

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З його слів, Берлін володіє повними даними про громадян, які перебувають у країні, та готовий поділитися цією інформацією з українською стороною.

«Зрештою, ми знаємо, хто тут живе, хто, наприклад, отримує соціальні виплати, хто зареєстрований і хто має посвідку на проживання», — підкреслив очільник німецького дипломатичного відомства.

Окрім питань мобілізації, Вадефуль порушив тему оборонної співпраці. Він зазначив, що Німеччина залишається найбільшим донором України в Європі, однак очікує від Києва активніших закупівель зброї саме у німецьких оборонних підприємств.

За словами міністра, Берлін наразі не цілком задоволений обсягом замовлень, які надходять до оборонного сектору Німеччини, і висловив сподівання, що німецький ОПК залучатиметься до всіх майбутніх закупівель України.

Нагадаємо, що у Чехії закликають до повного скасування тимчасового захисту для українських біженців. А з 5 серпня цього року у Чехії діє мораторій на надання українським чоловікам призовного віку права на тимчасовий захист в країні.

Також зазначалось, що українські чоловіки віком від 23 до 60 років, які не мають звільнення від військової служби, не зможуть отримати тимчасовий захист у Німеччині. Депортація загрожує тим, хто нелегально перебуває у країні.

Нагадаємо, країни ЄС раніше погодили нову вимогу.