В Німеччині закликали чоловіків призовного віку повернутися в Україну — деталі
Українські чоловіки призовного віку, які зараз перебувають у Німеччині, мають повернутися на Батьківщину. Німецька влада готова допомогти Києву з їхньою ідентифікацією за допомогою власних реєстрів.
Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль.
Про це повідомляє Reuters.
Деталі
З його слів, Берлін володіє повними даними про громадян, які перебувають у країні, та готовий поділитися цією інформацією з українською стороною.
«Зрештою, ми знаємо, хто тут живе, хто, наприклад, отримує соціальні виплати, хто зареєстрований і хто має посвідку на проживання», — підкреслив очільник німецького дипломатичного відомства.
Окрім питань мобілізації, Вадефуль порушив тему оборонної співпраці. Він зазначив, що Німеччина залишається найбільшим донором України в Європі, однак очікує від Києва активніших закупівель зброї саме у німецьких оборонних підприємств.
За словами міністра, Берлін наразі не цілком задоволений обсягом замовлень, які надходять до оборонного сектору Німеччини, і висловив сподівання, що німецький ОПК залучатиметься до всіх майбутніх закупівель України.
Нагадаємо, що у Чехії закликають до повного скасування тимчасового захисту для українських біженців. А з 5 серпня цього року у Чехії діє мораторій на надання українським чоловікам призовного віку права на тимчасовий захист в країні.
Також зазначалось, що українські чоловіки віком від 23 до 60 років, які не мають звільнення від військової служби, не зможуть отримати тимчасовий захист у Німеччині. Депортація загрожує тим, хто нелегально перебуває у країні.
Нагадаємо, країни ЄС раніше погодили нову вимогу.
- Надалі тимчасовий захист надаватимуть лише тим новим заявникам із України, які виконують свої військові обов’язки відповідно до українського законодавства.
- Щоб отримати статус, нові заявники повинні будуть підтвердити виконання своїх військових обов’язків. Наприклад, це може бути паспорт із відміткою про законний виїзд з України або документ у паперовій чи електронній формі, який підтверджує відстрочку, звільнення або інший законний статус щодо військового обов’язку.
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