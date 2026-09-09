0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Німеччині закликали чоловіків призовного віку повернутися в Україну — деталі

Світ
74
В Німеччині закликали чоловіків призовного віку повернутися в Україну — деталі
В Німеччині закликали чоловіків призовного віку повернутися в Україну — деталі
Українські чоловіки призовного віку, які зараз перебувають у Німеччині, мають повернутися на Батьківщину. Німецька влада готова допомогти Києву з їхньою ідентифікацією за допомогою власних реєстрів.
Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль.
Про це повідомляє Reuters.

Деталі

З його слів, Берлін володіє повними даними про громадян, які перебувають у країні, та готовий поділитися цією інформацією з українською стороною.
«Зрештою, ми знаємо, хто тут живе, хто, наприклад, отримує соціальні виплати, хто зареєстрований і хто має посвідку на проживання», — підкреслив очільник німецького дипломатичного відомства.
Окрім питань мобілізації, Вадефуль порушив тему оборонної співпраці. Він зазначив, що Німеччина залишається найбільшим донором України в Європі, однак очікує від Києва активніших закупівель зброї саме у німецьких оборонних підприємств.
Читайте також
За словами міністра, Берлін наразі не цілком задоволений обсягом замовлень, які надходять до оборонного сектору Німеччини, і висловив сподівання, що німецький ОПК залучатиметься до всіх майбутніх закупівель України.
Нагадаємо, що у Чехії закликають до повного скасування тимчасового захисту для українських біженців. А з 5 серпня цього року у Чехії діє мораторій на надання українським чоловікам призовного віку права на тимчасовий захист в країні.
Також зазначалось, що українські чоловіки віком від 23 до 60 років, які не мають звільнення від військової служби, не зможуть отримати тимчасовий захист у Німеччині. Депортація загрожує тим, хто нелегально перебуває у країні.
Місце для вашої реклами
Нагадаємо, країни ЄС раніше погодили нову вимогу.
  • Надалі тимчасовий захист надаватимуть лише тим новим заявникам із України, які виконують свої військові обов’язки відповідно до українського законодавства.
  • Щоб отримати статус, нові заявники повинні будуть підтвердити виконання своїх військових обов’язків. Наприклад, це може бути паспорт із відміткою про законний виїзд з України або документ у паперовій чи електронній формі, який підтверджує відстрочку, звільнення або інший законний статус щодо військового обов’язку.
За матеріалами:
Finance.ua
МігрантиНімеччина
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems