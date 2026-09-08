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Латвія планує запровадити 300% мита на зерно з росії та білорусі

Світ
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Латвія планує суттєво підвищити мита на зерно з росії та білорусі, щоб обмежити його транзит через свою територію. Уряд країни також має намір розробити механізми для виявлення зерна, викраденого з окупованих територій України.
Про це заявив прем’єр Латвії Андріс Кулбергс, передає Європейська правда.

Латвія хоче обмежити транзит російського зерна

Прем’єр-міністр під час засідання коаліції підкреслив, що Латвія прагне досягти єдиної позиції серед країн Балтії, щоб «російське зерно не використовувало інфраструктуру регіону». З цього питання він уже зв’язався з прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом та планує провести переговори також з очільником уряду Литви Міндаугасом Сінкявічюсом.
Рига планує запровадити 300-відсоткову ставку мит на перевезення зерна з росії та білорусі з метою обмежити транзит його через Латвію, надаючи пріоритет інтересам латвійських фермерів і виступаючи проти можливого обігу зерна, вивезеного з окупованих територій України.
За словами Кулбергса, також планується організовувати перевірки транзитних вантажів та співпрацювати з українською стороною та лабораторіями для встановлення походження зерна.

росія збільшує поставки до Балтійського моря

Після засідання керівної коаліції прем’єр-міністр заявив журналістам, що росія намагається максимально збільшити експорт зернових, одночасно обмежуючи можливості України використовувати Чорне море для експорту.
Як повідомлялося, російські експортери почали перенаправляти поставки зерна з Чорного та Азовського морів до Балтійського на тлі атак України на судна та портову інфраструктуру рф.
У минулому експортному сезоні (липень 2025 року — червень 2026 року) рф експортувала 46,3 мільйона тонн зерна, або 90% загального обсягу, через порти Чорного та Азовського морів. Лише один мільйон тонн було відвантажено через російські порти Балтійського моря.
Однак, за даними джерел Reuters, з початку нового сезону до середини серпня 2026 року обсяг запитів на відвантаження зерна до російських портів у Балтійському морі вже досяг п’яти мільйонів тонн.
Крім того, російські експортери все більше звертають увагу на порти країн Балтії, головним чином Латвії, і очікується, що обсяги відвантажень у вересні стрімко зростуть.
Латвійська партія «Національне об’єднання», яка входить в коаліцію, пропонує повністю заборонити транзит через Латвію сільськогосподарської продукції та кормів російського та білоруського походження, а також зберігання цих вантажів у латвійських портах, на митних складах та у вільних економічних зонах.
За матеріалами:
Європейська правда
АгроринокЗерноЕкспорт зерна
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