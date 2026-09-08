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рф може залишитися без «Суперджетів» через одну проблему

Світ
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Авіакомпанії рф не зможуть самостійно замінити французькі двигуни на літаках SSJ-100 на російські та можуть зіткнутися з втратою літаків.
Про це повідомляє «Коммерсант» з посиланням на генерального директора «Аерофлоту» Сергія Александровського.
«Якщо не буде субсидування ремоторизації, це призведе до поступового скорочення флоту у всіх компаній, що експлуатують SSJ 100», — сказав він.
Проблема ремоторизації SSJ 100 обговорюється в авіаційній галузі ще з 2022 року. Тоді французька компанія Safran, яка займалася обслуговуванням і виробництвом деталей для гарячої частини двигунів SaM-146, припинила участь у спільному підприємстві з Об’єднаною двигунобудівною корпорацією (ОДК).
Встановлення російських двигунів ПД-8 замість SaM-146 на один SSJ 100 може коштувати близько 2,1−2,3 млрд рублів (від 24,25 млн до 26,56 млн доларів). Водночас деякі джерела видання вважають цю оцінку заниженою. Зокрема, лише собівартість одного ПД-8 у 2024 році перевищувала 1 млрд рублів (11,55−11,77 млн дол.) і відтоді могла зрости.
Окремі співрозмовники «Коммерсанта» висловлюють сумніви щодо здатності ОДК забезпечити необхідні обсяги виробництва ПД-8. У чинній редакції Комплексної програми розвитку авіаційної галузі виробництво цих двигунів передбачалося насамперед для нових літаків SJ 100, а також формування резервного фонду силових установок.
Раніше ОДК прогнозувала виведення з експлуатації майже всього парку SSJ 100 через вичерпання ресурсів двигуна до 2030 року. Після цього Росавіація продовжила ресурси SaM-146, але це не вирішило проблему докорінно. Літаки цього типу вже виходять з експлуатації і до 2030 року здебільшого будуть виведені з експлуатації.
З приблизно 160 літаків SSJ 100, що залишилися в РФ, 78 належать авіакомпанії «Росія» (входить до групи «Аерофлот»). Ще 25 літаків — у RedWings. У «Азимута» залишилося 19 повітряних суден, 14 суден знаходиться у «Ямала», 7 — у «ІрАеро» та 3 — у «Якутії».
Кілька SSJ 100 експлуатують держструктури, частина — у корпоративних перевізників: 7 — у «Газпромавіа», 4 — у «Северсталі», по 1 — у «Русджета» та «Глобал Скай».
За матеріалами:
УНІАН
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