0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Казахстан вводить платний дозвіл на в’їзд для росіян

Світ
62
Казахстан вводить платний дозвіл на в’їзд для росіян
Казахстан вводить платний дозвіл на в’їзд для росіян
Казахстан змінює правила в’їзду для громадян росії. Із 30 листопада 2026 року росіянам доведеться заздалегідь оформлювати платний електронний дозвіл QazETA, а також створювати цифровий профіль із біометричними даними.
Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.
Зазначається, що зміни до міграційного законодавства підписав президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Росіяни, які в’їжджатимуть до країни суходолом через основні пункти пропуску, повинні будуть подати заявку щонайменше за 72 години до поїздки.

Скільки платитимуть за в’їзд

Вартість електронного дозволу для росіян становитиме 3900 тенге, або близько 7,3 євро. У разі оформлення безпосередньо на кордоні сума зростатиме до 7600 тенге — приблизно 14,3 євро.
За відсутності дозволу громадянину рф можуть відмовити у в’їзді та депортувати його.
Спочатку нова система має запрацювати в аеропортах, а до середини грудня її планують поширити на міжнародні залізничні маршрути та порти.
Дозвіл діятиме 180 діб, однак перебувати в Казахстані можна буде не більше 90 днів.
У розвідці підкреслюють, що після початку повномасштабної війни росії проти України Казахстан став одним із напрямків для росіян, які залишали рф через страх мобілізації та бойових дій. Частина громадян росії також використовувала країну для роботи та ведення бізнесу поза межами рф.
Запровадження платних дозволів фактично створить для Казахстану додаткове джерело доходів від такого міграційного потоку.
За матеріалами:
Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems