Казахстан вводить платний дозвіл на в’їзд для росіян Сьогодні 18:23 — Світ

Казахстан вводить платний дозвіл на в’їзд для росіян

Казахстан змінює правила в’їзду для громадян росії. Із 30 листопада 2026 року росіянам доведеться заздалегідь оформлювати платний електронний дозвіл QazETA, а також створювати цифровий профіль із біометричними даними.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Зазначається, що зміни до міграційного законодавства підписав президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Росіяни, які в’їжджатимуть до країни суходолом через основні пункти пропуску, повинні будуть подати заявку щонайменше за 72 години до поїздки.

Скільки платитимуть за в’їзд

Вартість електронного дозволу для росіян становитиме 3900 тенге, або близько 7,3 євро. У разі оформлення безпосередньо на кордоні сума зростатиме до 7600 тенге — приблизно 14,3 євро.

За відсутності дозволу громадянину рф можуть відмовити у в’їзді та депортувати його.

Спочатку нова система має запрацювати в аеропортах, а до середини грудня її планують поширити на міжнародні залізничні маршрути та порти.

Дозвіл діятиме 180 діб, однак перебувати в Казахстані можна буде не більше 90 днів.

У розвідці підкреслюють, що після початку повномасштабної війни росії проти України Казахстан став одним із напрямків для росіян, які залишали рф через страх мобілізації та бойових дій. Частина громадян росії також використовувала країну для роботи та ведення бізнесу поза межами рф.

Запровадження платних дозволів фактично створить для Казахстану додаткове джерело доходів від такого міграційного потоку.

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