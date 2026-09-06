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Польща витратить понад 4,5% ВВП на оборону у 2027 році

Світ
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Польща збільшує витрати на оборону
Польща збільшує витрати на оборону
Польща планує витратити на оборону 198 млрд злотих у 2027 році, що становитиме понад 4,5% ВВП країни. Через рекордний обсяг поставок військової техніки уряд прогнозує значний дефіцит державного бюджету.
Про це заявив міністр фінансів Польщі Анджей Доманський під час презентації проєкту бюджету на 2027 рік, пише Reuters.

Яким буде дефіцит польського бюджету

За його словами, дефіцит бюджету наступного року очікується на рівні 7,1% ВВП — стільки ж, скільки заплановано на 2026 рік. Загальний дефіцит становитиме 286,6 млрд злотих.
«Обсяг поставок військової техніки, прогнозований на наступний рік, буде абсолютно рекордним», — зазначив Доманський.
Він додав, що за обсягу військових поставок, близького до рівня 2025 року, дефіцит був би значно меншим.
Доходи державного бюджету у 2027 році прогнозуються на рівні 695 млрд злотих, а видатки — 977,6 млрд злотих.
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При цьому валова потреба у запозиченнях має знизитися до менш ніж 565 млрд злотих проти 600 млрд злотих у 2026 році.
Водночас витрати на обслуговування державного боргу зростуть до 107 млрд злотих — на 17 млрд більше, ніж цього року. У Мінфіні пояснюють це рефінансуванням боргу за вищими процентними ставками.
Уряд Польщі також очікує, що економіка країни зросте у 2027 році на 3%, а інфляція становитиме 2,8%. Для порівняння, на 2026 рік прогнозується зростання ВВП на 3,6% та інфляція на рівні 3%.
Польща перебуває під процедурою ЄС щодо надмірного дефіциту з липня 2024 року. Аналітики ING зазначають, що країна наразі не демонструє прогресу у скороченні дефіциту до цільового показника ЄС у 3% ВВП.
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