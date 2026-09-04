Скільки готівки треба мати для в’їзду до Польщі у вересні Сьогодні 06:05 — Світ

Готівкові кошти, злотий

Плануєте поїздку до Польщі? Перед перетином кордону варто перевірити не лише документи, а й гаманець. Іноземців можуть попросити підтвердити платоспроможність — зокрема показати необхідну суму готівки.

Для українців розмір коштів залежить від тривалості перебування. Із посиланням на урядовий портал Республіки Польща розповідаємо, скільки грошей потрібно мати при собі у вересні 2026 року та через що ще можуть відмовити у в’їзді.

Скільки грошей потрібно мати при собі

Сума залежить від того, наскільки довго людина планує перебувати в Польщі:

300 злотих (близько 3 580 грн) — якщо поїздка триватиме до чотирьох днів;

75 злотих (близько 900 грн) — за кожен день, якщо перебування перевищує чотири дні.

Для довгострокового перебування, тобто понад 90 днів, іноземець також має обґрунтувати мету та умови поїздки і на вимогу прикордонників пред’явити готівку.

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Крім того, можуть попросити підтвердити наявність зворотного квитка або коштів на його придбання. Для українців, які подорожують не власним транспортом, йдеться щонайменше про 200 злотих.

Наприклад, для семиденної поїздки потрібно мати щонайменше 725 злотих, тобто майже 9 000 грн.

Через що можуть не впустити до Польщі

Відсутність необхідної суми — не єдина причина, через яку іноземцю можуть відмовити у в’їзді. Серед інших підстав:

інформація про людину внесена до Шенгенської інформаційної системи із забороною на повернення;

виникла загроза безпеці, громадському порядку або здоров’ю;

немає необхідних документів, зокрема біометричного паспорта;

відсутнє медичне страхування на необхідну суму;

людина не змогла підтвердити мету поїздки.

Для українців, які хочуть отримати тимчасовий захист, рішення про перетин кордону ухвалює комендант безпосередньо в пункті пропуску. Під час перевірки документів потрібно одразу повідомити співробітників про бажання виїхати з України через воєнні дії.

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