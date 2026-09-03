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Трамп підписав закон про фінансування, щоб уникнути шатдауну під час виборів

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Трамп підписав закон про фінансування, щоб уникнути шатдауну під час виборів
Трамп підписав закон про фінансування, щоб уникнути шатдауну під час виборів
Президент США Дональд Трамп у середу підписав закон про тимчасове державне фінансування, яке дозволить запобігти припиненню роботи уряду щонайменше до 11 грудня.
Про це повідомляє The Hill, передає «Європейська правда».
Підписавши закон «Про продовження фінансування та продовження повноважень на 2027 рік», Трамп забезпечив фінансування федеральних відомств на період від проміжних виборів до Конгресу у листопаді до грудня.
Цей закон був ухвалений Сенатом та Палатою представників переважною більшістю голосів — 90 проти 6 та 370 проти 48 відповідно. Законодавці в обох палатах поспішно вжили заходів за кілька тижнів до кінцевого терміну фінансування 30 вересня.
Цей тимчасовий захід був необхідний, оскільки Конгрес досі не зміг завершити роботу над жодним із 12 законопроєктів про витрати, що фінансують державні програми на повний фінансовий рік, який триває до 30 вересня 2027 року. Ці програми охоплюють різні галузі, від внутрішньої безпеки та федеральної правоохоронної діяльності до енергетики, житла та оборони.
З початку другого терміну Трампа Конгрес охоплений суперечливою боротьбою між республіканцями, які утримують більшість в обох палатах, та демократичною меншістю в Палаті представників та Сенаті.
Результатом стали три часткові припинення роботи уряду («шатдауни»), що загалом мали рекордну тривалість — 161 день.
Цього разу ні республіканці, ні демократи не хотіли початку четвертого «шатдауну» під час виборів до Конгресу, який потенційно розлютив би виборців, обурених високими цінами, багатомісячною війною США та Ізраїлю проти Ірану, що підвищила ціни на нафту та газ.
За матеріалами:
Економічна Правда
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