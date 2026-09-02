Чехія схвалила нові правила для водіїв Uber, Bolt і Wolt Сьогодні 22:34 — Світ

Нові правила для Uber, Bolt і Wolt

Уряд Чехії 31 серпня схвалив законопроєкт про платформову працю, який, зокрема, стосуватиметься сервісів Uber, Bolt і Wolt. Водіїв і кур’єрів не переводитимуть автоматично зі статусу самозайнятих у наймані працівники — вирішальним буде фактичний спосіб організації їхньої роботи.

Про це повідомляє Чехія Онлайн.

Міністерство праці та соціальних справ Чехії (Ministerstvo práce a sociálních věcí, MPSV) назвало Uber, Bolt і Wolt типовими цифровими робочими платформами. Правила поширюватимуться на платформову роботу, яку виконують у Чехії, незалежно від того, де зареєстрована сама компанія.

OSVČ автоматично не стануть найманими працівниками

Законопроєкт запроваджує спростовувану презумпцію трудових відносин. Якщо фактичний спосіб роботи має ознаки залежної праці, статус людини зможуть визначати з огляду на ці обставини. Платформа або посередник водночас матимуть можливість довести, що конкретні трудові відносини не мають ознак найманої праці.

Передусім оцінюватимуть, хто організовує та контролює роботу, чи отримує людина обов’язкові вказівки та чи визначають їй робочий час.

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Якщо працівник самостійно вирішує, коли виходити на роботу, скільки годин працювати та коли робити перерви, це може свідчити на користь його статусу самозайнятої особи.

Людина, яка вважатиме, що формально працює як OSVČ, але фактично виконує залежну роботу, зможе звернутися з письмовим кваліфікованим поданням до інспекції праці.

Важливі рішення алгоритмів можна буде переглядати

Нові правила окремо регулюють алгоритми, які розподіляють замовлення, оцінюють працівників або впливають на їхній доступ до платформи. Працівники мають отримувати зрозумілу інформацію про такі системи, а докладніші відомості на запит платформа стандартно повинна буде надати протягом 30 днів.

Рішення з серйозними негативними наслідками не можна буде залишити лише алгоритму. Якщо йдеться про обмеження, призупинення чи припинення договору або блокування облікового запису, людина матиме право на пояснення та перегляд рішення людиною.

Правила щодо алгоритмічного управління та захисту персональних даних поширюватимуться також на платформових працівників, які залишаться самозайнятими. Для них передбачена й можливість переносити частину даних, створених під час роботи, наприклад оцінки та відгуки.

Зараз це схвалений урядом законопроєкт. MPSV планує, що правила платформової праці почнуть діяти з 1 січня 2027 року.

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