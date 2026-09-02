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Ці професії можуть втратити найбільше робочих місць до 2035 року — список

Особисті фінанси
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Причиною скорочення попиту на деякі професії є автоматизація
Причиною скорочення попиту на деякі професії є автоматизація
Ще кілька років тому автоматизація здавалася історією про далеке майбутнє, але ринок праці вже починає змінюватися. Як пише Business Insider, у США протягом наступного десятиліття деякі професії можуть втратити значну частину робочих місць.
Із посиланням на нові прогнози Бюро статистики праці США (BLS) розповідаємо, які професії можуть найбільше скоротитися у 2025−2035 роках.

Які професії скорочуватимуться найшвидше

Найбільше, за прогнозом, скоротиться кількість робочих місць для операторів текстових редакторів і друкарок — на 34,4%.
Загалом до переліку професій із найбільшим прогнозованим падінням зайнятості увійшли:
  • оператори текстових редакторів і друкарки — мінус 34,4%;
  • телефонні оператори — мінус 27,6%;
  • оператори комутаторів — мінус 26%;
  • оператори введення даних — мінус 25,5%;
  • виробники ливарних форм і стрижнів — мінус 23%;
  • виробники моделей для металевих і пластикових деталей — мінус 22,8%;
  • телемаркетологи — мінус 21,4%;
  • працівники, які займаються ручним шліфуванням та поліруванням — мінус 19,2%;
  • працівники, що встановлюють анкерне кріплення у підземному виробництві — мінус 18,9%;
  • ручні різальники та обрізувачі — мінус 18,9%;
  • працівники палітурних і оздоблювальних робіт у поліграфії — мінус 17,5%;
  • працівники, які приймають замовлення — мінус 17,5%.
За даними BLS, більшість професій із цього списку не належать до високооплачуваних: у 2025 році їхня медіанна річна зарплата була нижчою за загальнонаціональний американський показник у $50 980.
Ці професії можуть втратити найбільше робочих місць до 2035 року — список

Причини скорочення

Як пише видання, одним із факторів змін на ринку праці є автоматизація. Оператори текстових редакторів і друкарки, наприклад, можуть втрачати попит, оскільки відповідні завдання дедалі частіше виконують інші працівники, а традиційні методи набору тексту замінюють автоматизовані процеси з використанням машинного навчання.
Загалом BLS відніс 206 професій до категорії з «дуже високою» схильністю до впливу штучного інтелекту.
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Для виробників ливарних форм і моделей для металевих та пластикових деталей одним із факторів скорочення зайнятості може стати поширення 3D-принтерів.
Причини зменшення попиту на інші професії відрізняються. Наприклад, кількість телемаркетологів може скорочуватися через зростання частки людей у реєстрі Do Not Call та активніше використання компаніями альтернативних цифрових методів маркетингу.
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Водночас скорочення одних професій не означає загального падіння зайнятості. BLS прогнозує, що загальна кількість робочих місць у США зросте на 3,5% у 2025−2035 роках. Для порівняння, у попереднє десятиліття зростання становило 10,9%.
Значна частина нових робочих місць припадатиме на сферу охорони здоров’я та соціальної допомоги, зокрема через зростання потреб літнього населення. Приватний сектор охорони здоров’я та соціальної допомоги може забезпечити 37% із 5,9 млн робочих місць, які, за прогнозом, будуть створені у США протягом десятиліття.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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