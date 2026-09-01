Пенсійний фонд перерахував субсидії: як перевірити новий розмір Сьогодні 16:00 — Особисті фінанси

Інформацію про перерахований із серпня розмір житлової субсидії можна переглянути в особистому кабінеті

Пенсійний фонд України у серпні автоматично перерахував житлові субсидії для домогосподарств, у яких середньомісячний сукупний дохід змінився більш ніж на 50%. Такий перерахунок проводять двічі на рік — у березні та серпні — у межах установленого строку призначення субсидії. Звертатися до Пенсійного фонду для проведення перерахунку не потрібно.

Про це повідомила пресслужба відомства.

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Як перераховували субсидії у серпні

Під час серпневого перерахунку порівнювали середньомісячний сукупний дохід домогосподарств за I та II квартали 2026 року з доходами за III та IV квартали 2025 року. Саме доходи за останній період враховували під час призначення субсидії з травня 2026 року.

Якщо в результаті порівняння виявилося, що дохід домогосподарства збільшився або зменшився більш ніж на 50%, розмір житлової субсидії переглянули.

Як перевірити новий розмір субсидії

Інформацію про перерахований із серпня розмір житлової субсидії можна переглянути в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Для цього потрібно:

1. Зайти на вебпортал Пенсійного фонду — www.portal.pfu.gov.ua

2. Авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), «Дія.Підпису» або ID.GOV.UA та увійти до особистого кабінету.

3. У меню ліворуч обрати розділ «Моя субсидія». У ньому можна переглянути оновлений розмір виплати.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що житлова субсидія допомагає українцям частково оплачувати комунальні послуги. Водночас право на допомогу залежить від різних факторів. Субсидію розраховують індивідуально для кожного домогосподарства. При цьому враховують кількість членів сім’ї, їхні доходи, а також перелік і вартість комунальних послуг.

Також ми писали , що право на призначення житлової субсидії втрачають домогосподарства, які мають борги за оплату комунальних послуг за три місяці та більше, якщо такий борг перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 гривень).

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