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Пенсійний фонд перерахував субсидії: як перевірити новий розмір

Особисті фінанси
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Інформацію про перерахований із серпня розмір житлової субсидії можна переглянути в особистому кабінеті
Інформацію про перерахований із серпня розмір житлової субсидії можна переглянути в особистому кабінеті
Пенсійний фонд України у серпні автоматично перерахував житлові субсидії для домогосподарств, у яких середньомісячний сукупний дохід змінився більш ніж на 50%. Такий перерахунок проводять двічі на рік — у березні та серпні — у межах установленого строку призначення субсидії. Звертатися до Пенсійного фонду для проведення перерахунку не потрібно.
Про це повідомила пресслужба відомства.

Як перераховували субсидії у серпні

Під час серпневого перерахунку порівнювали середньомісячний сукупний дохід домогосподарств за I та II квартали 2026 року з доходами за III та IV квартали 2025 року. Саме доходи за останній період враховували під час призначення субсидії з травня 2026 року.
Якщо в результаті порівняння виявилося, що дохід домогосподарства збільшився або зменшився більш ніж на 50%, розмір житлової субсидії переглянули.
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Як перевірити новий розмір субсидії

Інформацію про перерахований із серпня розмір житлової субсидії можна переглянути в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.
Для цього потрібно:
1. Зайти на вебпортал Пенсійного фонду — www.portal.pfu.gov.ua.
2. Авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), «Дія.Підпису» або ID.GOV.UA та увійти до особистого кабінету.
3. У меню ліворуч обрати розділ «Моя субсидія». У ньому можна переглянути оновлений розмір виплати.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що житлова субсидія допомагає українцям частково оплачувати комунальні послуги. Водночас право на допомогу залежить від різних факторів. Субсидію розраховують індивідуально для кожного домогосподарства. При цьому враховують кількість членів сім’ї, їхні доходи, а також перелік і вартість комунальних послуг.
Також ми писали, що право на призначення житлової субсидії втрачають домогосподарства, які мають борги за оплату комунальних послуг за три місяці та більше, якщо такий борг перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 гривень).
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
СубсидіїЖитлові субсидіїПенсійний фонд
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