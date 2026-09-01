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Скільки газ коштуватиме в вересні? Постачальники оприлюднили цінники

Особисті фінанси
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Базовими для населення є саме річні тарифи
Базовими для населення є саме річні тарифи
Постачальники газу для побутових споживачів оприлюднили цінники на вересень.
Про це повідомляє ГазПравда.
Зараз на ринку газу для населення працюють 8 компаній. 4 із них пропонують лише річні тарифи, ще 4 — як річні, так і місячні змінні.

Місячні пропозиції

Місячні цінники у вересні, порівняно із серпнем, знизилися. Вони коливаються від 8,46 до 26,99 грн за метр кубічний.
Ціна на газ
Ціна на газ, gazpravda.com.ua

Річні цінники

Річні пропозиції традиційно не змінилися. Вони коливаються від 7,96 до 9,99 грн за куб.
Базовими для населення є саме річні тарифи. Самовільно переводити клієнтів із річних на місячні тарифи компанії не мають права.
Переважна більшість побутових споживачів — близько 98%, або понад 12 мільйонів домогосподарств — є клієнтами ГК «Нафтогаз України». Її тариф «Фіксований» — 7,96 грн за кубометр — діятиме щонайменше до 30 квітня 2027 року.
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Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що споживачі почали отримувати нові квитанції за газ — окрему оплату за технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Це фактично третя платіжка, яка не пов’язана зі споживанням газу чи оплатою за його розподіл. Суми в рахунках коливаються від 100 до 1000 грн, залежно від типу будинку, кількості абонентів та складності мереж.
Також ми розповідали, що на частину комунальних послуг ціни в столиці зафіксовані на рівні попередніх років. Загальна вартість централізованого водопостачання та водовідведення становить близько 30,38 грн за кубометр. На опалення під час дії воєнного стану для населення застосовується тариф 1 654,41 грн за 1 Гкал. Взимку основне навантаження припадає саме на нього. Влітку найбільші платежі формують електроенергія, вода та утримання будинку.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ГазТарифи
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