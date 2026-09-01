«Фантомні патрулі» повернулися: за перший день водіям винесли 810 постанов

«Фантомні патрулі» повернулися на дороги України — і вже в перший день роботи зафіксували сотні порушень. Лише у Києві та Київській області водіям винесли 810 постанов за порушення ПДР, зафіксовані в автоматичному режимі. Йдеться про перевищення встановлених обмежень швидкості.
Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.
Надалі «фантоми» мають працювати не лише в столиці та області — їхню кількість планують збільшувати, а згодом вони з’являться і в інших регіонах.
Результати роботи
31 серпня три «фантомні патрулі» почали роботу на дорогах Києва та Київської області. За перший день вони винесли 810 постанов за порушення правил дорожнього руху, які були автоматично зафіксовані спеціальним обладнанням.
Після того як система виявляє порушення, вона зчитує та розпізнає номерний знак автомобіля. Далі інформація перевіряється в базах даних, а відповідні метадані надходять до системи автоматичної фіксації.
Після обробки даних система автоматично формує постанову про адміністративне правопорушення. При цьому в більшості випадків автомобіль порушника не потрібно зупиняти.
«Фантоми» також можуть працювати в неавтоматичному режимі. Для цього службові автомобілі обладнані двома відеокамерами, які фіксують порушення попереду та позаду авто.
Якщо інспектори помітять особливо небезпечне порушення, наприклад створення аварійної ситуації, вони можуть зупинити автомобіль і розглянути справу про адміністративне правопорушення відповідно до законодавства.
Головна мета роботи «фантомних патрулів» — зменшити кількість потерпілих і загиблих на дорогах України.