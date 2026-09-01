Що зміниться з 1 вересня: нові гроші, пенсії, стипендії та правила для бізнесу Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

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Початок осені принесе українцям низку змін, які стосуватимуться грошей, роботи, освіти, пенсій та податків. Уже з 1 вересня в Україні з’явиться нова банкнота, почнуть діяти нові правила для студентів і підприємців, зростуть виплати для освітян тощо. Розповідаємо детальніше про ці та інші зміни.

Нова банкнота 2000 грн

Із 4 вересня Національний банк України вводить в обіг нову банкноту номіналом 2000 грн.

Вона матиме понад 20 захисних елементів. Дизайн купюри присвячений українській культурі: на лицьовому боці розміщено портрет поета, мислителя та дисидента Василя Стуса.

На зворотному боці банкноти зображено будівлю філологічного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Оновлення статусу критично важливих

З 1 вересня зміняться правила бронювання працівників для частини підприємств.

Повторно підтвердити статус критично важливого мають компанії, які отримали його до 2 червня 2026 року.

Якщо роботодавець не оновить статус, після завершення перехідного періоду він не зможе використовувати старе рішення для подальшого бронювання працівників.

Тобто підприємствам, які підпадають під нові вимоги, важливо заздалегідь підтвердити свій статус, щоб не втратити можливість бронювати працівників.

Оформлення відстрочки студентам і аспірантам

З 1 вересня почне діяти новий порядок надання відстрочки від мобілізації для студентів та аспірантів. ​Про це йдеться в урядовій постанові № 978 від 29 липня 2026 року.

Відстрочку оформлюватимуть на семестр, але максимум на шість місяців. Після завершення семестру право на неї потрібно буде підтвердити повторно.

Основним джерелом інформації про статус здобувача освіти стане ЄДЕБО — Єдина державна електронна база з питань освіти. Дані для перевірки мають надходити автоматично.

Підвищення зарплат учителям

З 1 вересня 2026 року зарплати педагогічних працівників зростуть ще на 20%. У результаті загальне підвищення порівняно з 2025 роком має становити близько 50%.

Підвищення поширюється на всі категорії педагогів. Водночас конкретний розмір зарплати залежатиме від тарифного розряду, стажу, кваліфікаційної категорії, кількості навчальних годин, доплат за класне керівництво, перевірку зошитів та інших надбавок.

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У серпні прем’єр-міністр України Сергій Корецький анонсував , що після перерахунку молоді вчителі отримуватимуть від 12,8 до 17,7 тис. грн на місяць, а висококваліфіковані педагоги з досвідом — від 16,9 до 28,5 тис. грн. Фінальна сума залежить від навантаження та понад 80 видів доплат (за престижність, класне керівництво тощо).

Також у 2026 році зберігаються щомісячні доплати за роботу у несприятливих умовах. Педагоги отримуватимуть 2 тис. грн, а освітяни, які працюють у прифронтових громадах, — 4 тис. грн.

Безкоштовне харчування для школярів

З 1 вересня стартує масштабна державна програма безоплатного гарячого харчування для учнів 1−11 класів комунальних шкіл, які навчаються очно або за змішаною формою. Програма має охопити близько 3 млн дітей.

На вересень-листопад 2026 року з державного бюджету передбачено понад 7,4 млрд грн субвенцій місцевим бюджетам.

Розрахункова вартість одного харчування становитиме:

50 грн — для учнів початкових класів;

60 грн — для школярів 5−11 класів.

Для прифронтових областей передбачене окреме співфінансування за участі Всесвітньої продовольчої програми ООН. Зокрема, ВПП ООН покриватиме 15 грн, а державна субвенція — 35 грн. Остаточне фінансування для громад залежатиме від кількості дітей, які відвідують школу, та кількості навчальних днів.

Стипендії студентів

Із 1 вересня академічні стипендії для студентів збільшаться вдвічі.

Зокрема, президентська стипендія становитиме 20 000 грн на місяць для студентів університетів та 15 200 грн для студентів коледжів.

Першокурсники, які отримали щонайменше 185 балів з кожного предмета НМТ, зможуть отримувати 20 000 грн на місяць. Цьогоріч таких вступників очікується близько 3 тисяч.

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Також збільшаться іменні виплати. Стипендія Верховної Ради становитиме 8 800 грн для студентів вишів та 6 640 грн для коледжів. Виплати Кабінету Міністрів для студентів ЗВО зростуть до 8 000 грн.

Зміняться й академічні стипендії:

мінімальна у ВНЗ — з 2 000 до 4 000 грн;

підвищена — до 5 820 грн;

для окремих пріоритетних спеціальностей — до 7 420 грн;

базова стипендія у коледжах — 3 020 грн;

підвищена — 4 394 грн;

галузева — до 5 618 грн.

Окремі можливості передбачені для молоді з прифронтових та тимчасово окупованих територій. Зокрема, вступати можна буде за співбесідою без НМТ, а за підтримки ЮНІСЕФ та ООН претендувати на навчальні гранти й одноразову допомогу 50 000 грн.

Виплати пенсіонерам

У вересні підвищення пенсії отримають пенсіонери, які досягли віку, що дає право на вікову надбавку.

Наразі її розмір становить:

300 грн — для людей віком від 70 до 74 років;

456 грн — для пенсіонерів від 75 до 79 років;

570 грн — для людей віком від 80 років.

Таким чином, розмір виплати залежатиме від віку пенсіонера.

Штрафи за несплату податку на нерухомість

Власникам великої нерухомості варто перевірити, чи сплачений податок за 2025 рік.

Для більшості фізичних осіб, які вчасно отримали податкове повідомлення-рішення, граничним строком сплати є 1 вересня 2026 року. Водночас конкретний термін залежить від дати отримання повідомлення: після його вручення фізична особа має 60 календарних днів на сплату.

Податок нараховується на площу понад:

60 кв. м — для квартир;

120 кв. м — для будинків;

180 кв. м — якщо людина має різні типи житла.

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За прострочення сплати передбачені штрафи. Якщо затримка не перевищує 30 календарних днів, штраф становить 5% від податкового боргу, а якщо перевищує 30 днів — 10%.

Крім того, за кожен день прострочення може нараховуватися пеня.

Оновлення у програмі грантів «Власна справа»

З 1 вересня запрацює оновлена модель державної грантової програми «Власна справа».

Для тих, хто лише планує розпочати бізнес, базовий розмір гранту становитиме від 100 000 до 300 000 грн, а з урахуванням бонусів — до 500 000 грн.

Для підприємців, які хочуть масштабувати бізнес, передбачені гранти від 500 000 до 1,5 млн грн, а максимальна сума з бонусами може сягати 2,5 млн грн.

Розмір допомоги залежатиме від кількості робочих місць, регіону, сфери діяльності та категорії заявника.

Передбачені й додаткові бонуси:

+5% — для підприємців віком 18−25 років;

+20% — для ветеранів-підприємців, платників ПДВ, власників патенту на винахід або корисну модель, ВПО з досвідом бізнесу понад шість місяців, релокованих підприємств та тих, хто бере на себе зобов’язання створити два робочі місця;

+30% — для бізнесу у прифронтових регіонах та проєктів із відновлення пошкоджених або знищених через російську агресію основних засобів;

+50% — для проєктів у пріоритетних секторах економіки.

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Таким чином, оновлена програма має більше можливостей як для тих, хто тільки починає власну справу, так і для підприємців, які планують розширювати бізнес.

Тарифи на комунальні послуги

У вересні для населення збережуться чинні тарифи на основні комунальні послуги. В Україні продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів ЖКГ, зокрема на газ і гарячу воду.

За електроенергію побутові споживачі й надалі платитимуть 4,32 грн за кВт·год.

Ціна газу для клієнтів «Нафтогазу» залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр.

Водночас тарифи на воду відрізняються залежно від міста. Гаряча вода в обласних центрах коштуватиме від 77,72 грн за кубометр у Черкасах до 154,57 грн у Рівному. Холодна вода — від 24,51 грн у Харкові до 91,24 грн в Ужгороді.

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