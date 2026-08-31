У Києві та області з 31 серпня починають працювати «фантомні патрулі» Сьогодні 19:03 — Особисті фінанси

Фантомні патрулі

Із 31 серпня на дорогах Києва та Київської області працюватимуть три «фантомні патрулі». Згодом такі автомобілі планують залучити й в інших областях України, а їхню кількість збільшити.

Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Telegram.

За словами Білошицького, головна мета використання «фантомних патрулів» — зменшення кількості потерпілих і загиблих на дорогах України.

Наразі три автомобілі працюватимуть у Києві та Київській області. Згодом їх планують запустити в інших областях.

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Як працюватимуть «фантоми»

«Фантоми» — це спеціальні автомобілі, які зовні майже не відрізняються від звичайних авто. Вони оснащені сучасними системами автоматичної фіксації порушень швидкісного режиму та призначені для підвищення рівня безпеки дорожнього руху.

Автомобілі обладнані системами контролю швидкості рухомих транспортних засобів. Вони можуть вимірювати швидкість як під час руху самого «фантома», так і коли він перебуває в певному місці.

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Після фіксації правопорушення система зчитує та розпізнає номерні знаки, а потім перевіряє їх у відповідних базах даних.

Далі метадані з інформацією про порушення надходять до системи автоматичної фіксації. Вона опрацьовує дані та автоматично формує постанову про адміністративне правопорушення.

Майже всі порушення швидкісного режиму фіксуватимуться в автоматичному режимі без зупинки транспортного засобу порушника.

Які порушення можуть фіксувати

Система здатна фіксувати перевищення швидкості в обох напрямках руху — як у попутному, так і в зустрічному.

Також «фантоми» можуть фіксувати порушення правил дорожнього руху в неавтоматичному режимі. Для цього службові автомобілі обладнані двома відеокамерами, які фіксують порушення попереду та позаду авто.

У разі виявлення найбільш зухвалих порушень, наприклад створення аварійної ситуації, інспектори, які перебувають у «фантомі», можуть зупинити водія відповідно до вимог статті 35 Закону України «Про Національну поліцію» та розглянути справу про адміністративне правопорушення.

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Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Кабінет Міністрів ухвалив зміни до правил видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами. Посвідчення водія відтепер видаватимуть на різний строк залежно від категорії транспортного засобу:

15 років — для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів (категорії А1, А, В, В1, ВЕ);

5 років — для водіїв вантажного та пасажирського транспорту (категорії С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1Е, Т).

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