У Києві та області з 31 серпня починають працювати «фантомні патрулі»

«Фантоми» — це спеціальні автомобілі, які зовні майже не відрізняються від звичайних авто. Вони оснащені сучасними системами автоматичної фіксації порушень швидкісного режиму та призначені для підвищення рівня безпеки дорожнього руху.
Автомобілі обладнані системами контролю швидкості рухомих транспортних засобів. Вони можуть вимірювати швидкість як під час руху самого «фантома», так і коли він перебуває в певному місці.
Система здатна фіксувати перевищення швидкості в обох напрямках руху — як у попутному, так і в зустрічному.
Також «фантоми» можуть фіксувати порушення правил дорожнього руху в неавтоматичному режимі. Для цього службові автомобілі обладнані двома відеокамерами, які фіксують порушення попереду та позаду авто.
У разі виявлення найбільш зухвалих порушень, наприклад створення аварійної ситуації, інспектори, які перебувають у «фантомі», можуть зупинити водія відповідно до вимог статті 35 Закону України «Про Національну поліцію» та розглянути справу про адміністративне правопорушення.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Кабінет Міністрів ухвалив зміни до правил видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами. Посвідчення водія відтепер видаватимуть на різний строк залежно від категорії транспортного засобу:
15 років — для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів (категорії А1, А, В, В1, ВЕ);
5 років — для водіїв вантажного та пасажирського транспорту (категорії С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1Е, Т).