Укрпошта почне доставляти свідоцтва про шлюб українцям за кордон Сьогодні 14:23 — Особисті фінанси

Сервіс Шлюб онлайн успішно працює в Україні вже два роки

Укрпошта долучилася до оновленого державного сервісу «Шлюб онлайн 2.0». У межах проєкту поштовий оператор забезпечуватиме міжнародну доставку свідоцтв про шлюб для українців, які перебувають за кордоном.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Для Укрпошти це пілотний проєкт у новому форматі. За його результатами компанія визначить умови подальшого масштабування послуги.

Послугу планують розширити до 48 країн

Географію послуги розширять у три етапи до 48 країн Європи та світу. Інформацію про перелік напрямків, строки й вартість доставки оприлюднюватимуть у міру запуску кожного.

«Якщо люди одружуються дистанційно, вони не повинні їхати в Україну лише по свідоцтво. Відпрацюємо механізм і поступово будемо розширювати географію послуги», — зазначають в Укрпошті.

Як працюватиме «Шлюб онлайн 2.0»

Сервіс Шлюб онлайн успішно працює в Україні вже два роки, а у 2026 році 40% усіх шлюбів було зареєстровано в електронній формі.

Над розвитком версії 2.0 послуги Шлюб онлайн працюють Міністерство юстиції України, Міністерство цифрової трансформації України, державне підприємство «Дія», державне підприємство «Національні інформаційні системи» та Цифрові офіси державної реєстрації актів цивільного стану за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа. Укрпошта є партнером послуги та відповідає за доставку документів.

Із запуском міжнародної доставки весь процес — від подання заяви та проведення відеоцеремонії до отримання готового документа — стане максимально зручним незалежно від країни місцезнаходження наречених.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що в Україні дедалі більше пар обирають одруження онлайн. Якщо торік цифровим шлюбом скористалися 18% молодят, то за перше півріччя 2026 року їхня частка зросла до 40%.

Тому уряд підтримав розширення функціоналу сервісу «Шлюб онлайн», зокрема з урахуванням потреб людей з інвалідністю та українців, які перебувають за кордоном. До кінця 2026 року сервіс планують доповнити кількома новими функціями. Зокрема, вдови та вдівці зможуть укладати новий шлюб повністю дистанційно.

Ще одне оновлення стосуватиметься українців за кордоном. Молодята зможуть замовляти міжнародну доставку свідоцтва про шлюб до однієї з 48 країн світу.

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