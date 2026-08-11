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В Україні розширять можливості онлайн-шлюбу: хто зможе одружитися дистанційно

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Пара одружується онлайн
Пара одружується онлайн
Весілля без черг і походів до РАЦСу стає для українців дедалі звичнішим. Цифровий шлюб набирає популярності, а тепер сервіс планують розширити новими можливостями.
Так, за даними Мінцифри, в Україні дедалі більше пар обирають одруження онлайн. Якщо торік цифровим шлюбом скористалися 18% молодят, то за перше півріччя 2026 року їхня частка зросла до 40%.
Уряд також підтримав розширення функціоналу сервісу «Шлюб онлайн», зокрема з урахуванням потреб людей з інвалідністю та українців, які перебувають за кордоном.

Які нові можливості з’являться

До кінця 2026 року сервіс планують доповнити кількома новими функціями.
Зокрема, вдови та вдівці зможуть укладати новий шлюб повністю дистанційно.
Також планують запустити відеоцеремонії з перекладом жестовою мовою. Це дозволить людям із порушеннями слуху чи мовлення одружуватися онлайн із залученням перекладача жестової мови.
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Ще одне оновлення стосуватиметься українців за кордоном. Молодята зможуть замовляти міжнародну доставку свідоцтва про шлюб до однієї з 48 країн світу.
Нові функції запускатимуть поступово. Міжнародну доставку свідоцтв спочатку протестують у кількох країнах, після чого географію послуги планують розширити.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Дія
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