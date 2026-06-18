Розірвання шлюбу через «Дію»: стартувало бета-тестування нової послуги
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У «Дії» запускають бета-тестування онлайн-послуги з розірвання шлюбу. Послуга дозволить подати заяву про розірвання шлюбу онлайн, долучитися до відеоконференції без відвідування відділення ДРАЦС, отримати свідоцтво поштою та користуватися цифровим підтвердженням розірвання шлюбу.
«Якщо ви з партнером ухвалили рішення розлучитися, подавайте заявку на тестування та допоможіть удосконалити сервіс перед запуском», — сказано в повідомленні.
Хто може взяти участь у бета-тестуванні
Для участі потрібно:
бути громадянином або громадянкою України віком від 18 років;
мати верифікований РНОКПП;
мати ID-картку або закордонний паспорт, що відображається в застосунку Дія;
мати актовий запис про шлюб у Дії;
не мати спільних неповнолітніх дітей.
Процедура розірвання шлюбу через застосунок Дія
Як уточнили в Міністерстві юстиції, після запуску сервісу один із подружжя зможе подати заяву через застосунок Дія, а інший — підтвердити її за допомогою Дія.Підпису. Після перевірки даних та завершення передбаченого законом строку на обдумування рішення (не менше одного місяця і двох днів від дати подачі заяви) відбуватиметься відеоконференція з працівником ДРАЦС, під час якої партнери мають підтвердити намір розірвати шлюб та підписати згоду Дія.Підписом.
Актовий запис про розірвання шлюбу після завершення процедури автоматично з’явиться у застосунку Дія.