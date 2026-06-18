Розірвання шлюбу через «Дію»: стартувало бета-тестування нової послуги Сьогодні 16:21

Паперові примірники свідоцтва про розірвання шлюбу надсилатимуться поштою

У «Дії» запускають бета-тестування онлайн-послуги з розірвання шлюбу. Послуга дозволить подати заяву про розірвання шлюбу онлайн, долучитися до відеоконференції без відвідування відділення ДРАЦС, отримати свідоцтво поштою та користуватися цифровим підтвердженням розірвання шлюбу.

Про це повідомила пресслужба «Дії».

«Якщо ви з партнером ухвалили рішення розлучитися, подавайте заявку на тестування та допоможіть удосконалити сервіс перед запуском», — сказано в повідомленні.

Хто може взяти участь у бета-тестуванні

Для участі потрібно:

бути громадянином або громадянкою України віком від 18 років;

мати верифікований РНОКПП;



мати ID-картку або закордонний паспорт, що відображається в застосунку Дія;



мати актовий запис про шлюб у Дії;



не мати спільних неповнолітніх дітей.



Процедура розірвання шлюбу через застосунок Дія

Як уточнили в Міністерстві юстиції, після запуску сервісу один із подружжя зможе подати заяву через застосунок Дія, а інший — підтвердити її за допомогою Дія.Підпису. Після перевірки даних та завершення передбаченого законом строку на обдумування рішення (не менше одного місяця і двох днів від дати подачі заяви) відбуватиметься відеоконференція з працівником ДРАЦС, під час якої партнери мають підтвердити намір розірвати шлюб та підписати згоду Дія.Підписом.

Актовий запис про розірвання шлюбу після завершення процедури автоматично з’явиться у застосунку Дія.

Паперові примірники свідоцтва про розірвання шлюбу надсилатимуться поштою в межах України.

Подружні пари, які мають спільних неповнолітніх дітей, не зможуть скористатися онлайн-розлученням — у такому випадку розірвання шлюбу можливе лише за рішенням суду.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що в «Дії» тестують послугу, де можна буде звільнитися з роботи онлайн на тимчасово окупованих територіях.

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