Укрпошта почала торгувати електронікою Сьогодні 06:25

Мережа «Укрпошти» стала додатковим каналом продажу для українського ритейлу. Першим партнером проєкту стала мережа магазинів електроніки «Цитрус», яка інтегрувала продажі з інфраструктурою національного поштового оператора.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Як працюватиме продаж товарів через «Укрпошту»

Мережа Укрпошти налічує понад 26 тисяч точок присутності по всій Україні. Для великого ритейлу розвиток у невеликих громадах традиційно пов’язаний із економічними труднощами: відкривати повноцінний магазин там, де попит обмежений, часто нерентабельно.

У прифронтових населених пунктах до цього додається питання безпеки. Водночас «Укрпошта» продовжує працювати, зокрема через мережу пересувних відділень, які забезпечують людей пенсіями, соціальними виплатами, ліками та посилками. Тепер ця інфраструктура використовуватиметься також як канал доступу до товарів.

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Замовлення можна оформити за окремим каталогом. Він доступний у друкованому вигляді у відділеннях або в електронній версії у працівника «Укрпошти».

До каталогу увійшло близько 140 найменувань товарів середнього та малого розміру: смартфони, навушники, дрібна побутова техніка, аксесуари та інші популярні товари.

Доставка та оплата замовлень

Замовлення доставляються протягом 2−5 робочих днів після підтвердження постачальником. Вартість доставки фіксована — 50 гривень за одне відправлення. Оплатити покупку можна під час отримання після її перевірки.

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