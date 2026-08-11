0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Укрпошта почала торгувати електронікою

123
Мережа «Укрпошти» стала додатковим каналом продажу для українського ритейлу. Першим партнером проєкту стала мережа магазинів електроніки «Цитрус», яка інтегрувала продажі з інфраструктурою національного поштового оператора.
Про це повідомила пресслужба компанії.

Як працюватиме продаж товарів через «Укрпошту»

Мережа Укрпошти налічує понад 26 тисяч точок присутності по всій Україні. Для великого ритейлу розвиток у невеликих громадах традиційно пов’язаний із економічними труднощами: відкривати повноцінний магазин там, де попит обмежений, часто нерентабельно.
У прифронтових населених пунктах до цього додається питання безпеки. Водночас «Укрпошта» продовжує працювати, зокрема через мережу пересувних відділень, які забезпечують людей пенсіями, соціальними виплатами, ліками та посилками. Тепер ця інфраструктура використовуватиметься також як канал доступу до товарів.
Замовлення можна оформити за окремим каталогом. Він доступний у друкованому вигляді у відділеннях або в електронній версії у працівника «Укрпошти».
До каталогу увійшло близько 140 найменувань товарів середнього та малого розміру: смартфони, навушники, дрібна побутова техніка, аксесуари та інші популярні товари.

Доставка та оплата замовлень

Замовлення доставляються протягом 2−5 робочих днів після підтвердження постачальником. Вартість доставки фіксована — 50 гривень за одне відправлення. Оплатити покупку можна під час отримання після її перевірки.
За матеріалами:
Finance.ua
УкрпоштаТехніка
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems