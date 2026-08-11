Ford запускає ШІ-асистента для автомобілів Сьогодні 04:09 — Технології&Авто

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Ford почала впроваджувати ШІ-асистента, який допомагатиме власникам автомобілів Ford і Lincoln отримувати інформацію про свої машини. Він працюватиме у мобільних застосунках брендів і зможе відповідати на запитання про стан та можливості конкретного авто.

Про це повідомляє The Verge.

Як це буде працювати

Асистент працюватиме у форматі чат-бота, прив’язаного до автомобіля користувача. Завдяки цьому він матиме доступ до низки даних про конкретну модель, зокрема інформації про рівень пального, вантажомісткість і можливості буксирування.

Водій зможе, наприклад, запитати, скільки пального знадобиться для наступної поїздки або чи здатен його пікап буксирувати моторний човен.

Також ШІ відповідатиме на запитання щодо технічних характеристик автомобіля та майбутнього технічного обслуговування. Зокрема, асистент зможе допомогти перевірити рівень пального та тиск у шинах.

Також Ford планує у 2027 році запустити голосову версію помічника безпосередньо в автомобілях. Раніше компанія заявляла, що розробляє систему незалежною від конкретного чат-бота, щоб вона могла працювати з різними великими мовними моделями.

Ford не єдина компанія, яка додає ШІ до автомобілів. Власні голосові асистенти вже представили Rivian і Mercedes-Benz. BMW використовує Alexa від Amazon, а General Motors — Gemini від Google. Автомобілі Volvo та Polestar із вбудованою операційною системою Google також мають отримати Gemini.

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