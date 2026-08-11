0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ford запускає ШІ-асистента для автомобілів

Технології&Авто
158
Ford
Ford
Ford почала впроваджувати ШІ-асистента, який допомагатиме власникам автомобілів Ford і Lincoln отримувати інформацію про свої машини. Він працюватиме у мобільних застосунках брендів і зможе відповідати на запитання про стан та можливості конкретного авто.
Про це повідомляє The Verge.

Як це буде працювати

Асистент працюватиме у форматі чат-бота, прив’язаного до автомобіля користувача. Завдяки цьому він матиме доступ до низки даних про конкретну модель, зокрема інформації про рівень пального, вантажомісткість і можливості буксирування.
Водій зможе, наприклад, запитати, скільки пального знадобиться для наступної поїздки або чи здатен його пікап буксирувати моторний човен.
Також ШІ відповідатиме на запитання щодо технічних характеристик автомобіля та майбутнього технічного обслуговування. Зокрема, асистент зможе допомогти перевірити рівень пального та тиск у шинах.
Також Ford планує у 2027 році запустити голосову версію помічника безпосередньо в автомобілях. Раніше компанія заявляла, що розробляє систему незалежною від конкретного чат-бота, щоб вона могла працювати з різними великими мовними моделями.
Ford не єдина компанія, яка додає ШІ до автомобілів. Власні голосові асистенти вже представили Rivian і Mercedes-Benz. BMW використовує Alexa від Amazon, а General Motors — Gemini від Google. Автомобілі Volvo та Polestar із вбудованою операційною системою Google також мають отримати Gemini.
За матеріалами:
ua.news
АвтоШІ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems