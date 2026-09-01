У кількох областях України споживачі почали отримувати нові квитанції за газ — деталі Сьогодні 14:03 — Особисті фінанси

У кількох областях України споживачі почали отримувати нові квитанції за газ — деталі

Споживачі почали отримувати нові квитанції за газ — окрему оплату за технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж.

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від 100 до 1000 грн, залежно від типу будинку, кількості абонентів та складності мереж, пише Це фактично третя платіжка, яка не пов’язана зі споживанням газу чи оплатою за його розподіл. Суми в рахунках коливаютьсязалежно від типу будинку, кількості абонентів та складності мереж, пише fbc.biz.ua

Про що йдеться

Оператори газорозподільних систем пояснюють, що техобслуговування є обов’язковою процедурою, яка включає перевірку обладнання, діагностику трубопроводів, контроль герметичності та інші роботи, необхідні для безпечної експлуатації газових систем.

Раніше ці витрати часто покривалися керуючими компаніями або включалися в загальні платежі, однак тепер їх виокремлюють у самостійний рахунок.

Сума

Для приватних будинків та малих багатоквартирних будинків вартість зазвичай становить 100−200 грн.

У великих багатоповерхівках сума може сягати 700−1000 грн, оскільки обслуговування таких мереж потребує більше часу, персоналу та обладнання.

Фахівці наголошують, що техобслуговування не є добровільною послугою — його проведення регламентоване правилами безпеки систем газопостачання.

Водночас споживачам радять уважно перевіряти, хто саме виконує роботи, чи укладений договір на обслуговування та чи відповідає вартість затвердженим тарифам.

Раніше ми писали , які пільги мають учасники бойових дій та їхні сім’ї.

Учасники бойових дій мають право на 75-відсоткову знижку на оплату житла та житлово-комунальних послуг у межах установлених соціальних нормативів. Ця пільга передбачена Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Знижка поширюється не лише на самого учасника бойових дій, а й за визначених законом умов — на членів його сім’ї, які проживають разом із ним:

Ми писали, що оплата комунальних послуг — це одна з важливих статей витрат кожної української родини. Та окрім загальної вартості та способів заощадити на цьому, є ще й інша важлива задача — зробити процес оплати зручним та регулярним. Про це читайте у статті — П’ять найлегших та найвигідніших способів заплатити за комуналку

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