0 800 307 555
Нові тарифи. Якою буде комуналка з 1 травня. Свириденко озвучила остаточне рішення

Особисті фінанси
228
Сім'я рахує комунальні платежі
Сім'я рахує комунальні платежі
Комунальні витрати залишаються однією з головних статей сімейного бюджету. Нові дані Держстату показують: загальне зростання тарифів поки стримане, але окремі послуги вже відчутно подорожчали.
Де тарифи зростають найшвидше

За даними Держстату, за останній рік комунальні послуги в середньому подорожчали на 1,7%. Втім, окремі категорії показали значно вищу динаміку.
Найбільше зросли ціни на:
  • управління багатоквартирними будинками — на 4,3%;
  • вивезення та прибирання сміття — також на 4,3%;
  • утримання та ремонт житла — на 4%.
Лише за період з лютого до березня ці послуги додали ще близько 0,5%. Це витрати, які не завжди помітні одразу, але регулярно впливають на бюджет.
Водночас ключові комунальні послуги залишаються без змін. Йдеться про:
  • електроенергію;
  • природний газ;
  • гарячу воду та опалення;
  • водопостачання і каналізацію.
Саме ці витрати формують основну частину платіжок, тому їхня стабільність поки стримує загальне зростання витрат домогосподарств.
Нові правила для перевірки лічильників

Кабмін оновив правила для компаній, які перевіряють лічильники води, газу та електроенергії.
Йдеться про уніфікацію доступу до ринку метрологічних послуг. Для споживачів це означає більш прозорі процедури та менше ризиків некоректних нарахувань після повірки.
Саме результати перевірки лічильників часто стають підставою для зміни сум у платіжках, тому нові правила мають зменшити кількість спірних ситуацій.

Борги та суди: що змінилося

У 2026 році завершився період так званої «заморозки» боргів. Закон від 14 травня 2025 року відновив перебіг строків позовної давності, які були зупинені ще з 2020 року.
Це означає, що комунальні компанії знову активно звертаються до судів. Водночас є важливий нюанс:
  • стягнути можна лише борги за останні 3 роки;
  • але для цього споживач має сам заявити про строк позовної давності.
Якщо цього не зробити, суд може задовольнити вимоги кредитора в повному обсязі — навіть за давніші борги.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
За матеріалами:
Finance.ua
Комунальні послугиТарифи
