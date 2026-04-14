Власників зруйнованого житла звільнили від сплати комуналки: підписано закон

Казна та Політика
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який врегульовує нарахування плати за житлово-комунальні послуги та облік збитків у разі пошкодження або знищення нерухомості.
Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.
Закон гарантує право на звільнення від оплати послуг з управління багатоквартирним будинком у разі його пошкодження або руйнування, зокрема якщо частина об’єкта (квартири, нежитлові приміщення чи місця загального користування) є непридатною до використання і послуги фактично не надаються до моменту повного відновлення будівлі.
Положення закону діятимуть протягом усього періоду воєнного стану та ще один рік після його припинення або скасування.

Що передбачає документ

Закон визначає порядок нарахування житлово-комунальних послуг у випадках, коли будівлі пошкоджені або знищені внаслідок бойових дій, терористичних актів чи диверсій, спричинених збройною агресією рф проти України.
Зокрема, передбачається:
  • скасування нарахування плати за управління багатоквартирним будинком у випадку, якщо оселя пошкоджена або зруйнована чи її експлуатація неможлива через обстріли;
  • звільнення власників пошкодженого чи знищеного житла від оплати за комунальні послуги у період, коли об’єкт фактично непридатний для проживання;
  • визначення порядку обліку збитків, завданих власникам нерухомості внаслідок збройної агресії;
  • врегулювання взаємодії між органами влади, управителями будинків та постачальниками комунальних послуг щодо фіксації пошкоджень і припинення нарахування платежів.
Серед важливих нововведень — норма поширюється і на домівки, які були зруйновані, починаючи з 24 лютого 2022 року.
Нагадаємо, відповідний законопроєкт Верховна Рада прийняла 25 березня.
Відмітимо, що впродовж цієї зими теплокомуненерго збільшили заборгованість за спожитий газ на 20 млрд грн. Загальний обсяг боргів теплокомуненерго продовжує зростати. Харківські комунальні підприємства накопичили значні борги — майже 8 млрд грн за електроенергію та 23 млрд грн за спожитий газ.
За матеріалами:
Finance.ua
