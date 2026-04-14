Борги теплокомуненерго зросли на 20 млрд грн за зиму Сьогодні 10:23

Упродовж цієї зими теплокомуненерго збільшили заборгованість за спожитий газ на 20 млрд грн. Загальний обсяг боргів теплокомуненерго продовжує зростати.

Про це інформує прем’єр-міністерка Юлії Свириденко.

«Загалом, заборгованість теплокомуненерго зростає. За цю зиму борги зросли на 20 млрд грн. Це питання, що потребуватиме, зокрема, законодавчого врегулювання», — зазначила Свириденко.

Міністр енергетики Денис Шмигаль додав, що рівень розрахунків населення Харкова та області за комунальні послуги залишається високим і становить близько 98%.

Водночас, за його словами, харківські комунальні підприємства накопичили значні борги — майже 8 млрд грн за електроенергію та 23 млрд грн за спожитий газ.

«Це найбільші суми у загальному пакеті заборгованості перед державними компаніями», — зазначив Шмигаль.

