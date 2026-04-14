Борги теплокомуненерго зросли на 20 млрд грн за зиму
Упродовж цієї зими теплокомуненерго збільшили заборгованість за спожитий газ на 20 млрд грн. Загальний обсяг боргів теплокомуненерго продовжує зростати.
Про це інформує прем’єр-міністерка Юлії Свириденко.
«Загалом, заборгованість теплокомуненерго зростає. За цю зиму борги зросли на 20 млрд грн. Це питання, що потребуватиме, зокрема, законодавчого врегулювання», — зазначила Свириденко.
Міністр енергетики Денис Шмигаль додав, що рівень розрахунків населення Харкова та області за комунальні послуги залишається високим і становить близько 98%.
Водночас, за його словами, харківські комунальні підприємства накопичили значні борги — майже 8 млрд грн за електроенергію та 23 млрд грн за спожитий газ.
«Це найбільші суми у загальному пакеті заборгованості перед державними компаніями», — зазначив Шмигаль.
