0 800 307 555
Місце для вашої реклами

lifecell змінив умови тарифу «Турбота»: хто може користуватись (умови)

lifecell змінив умови тарифу «Турбота»: хто може користуватись (умови)
lifecell змінив умови тарифу «Турбота»: хто може користуватись (умови)
Мобільний оператор lifecell розширює умови підключення акційного тарифного плану «Турбота» вартістю 190 грн на місяць.
Про це finance.ua повідомила пресслужба оператора.
Відтепер тариф доступний усім абонентам віком від 55 років — як чинним користувачам, так і новим, включно з тими, хто переходить до lifecell від інших операторів зі збереженням номера за процедурою MNP.

Терміни

lifecell запровадив додаткові способи підключення акційного тарифного плану «Турбота» вартістю 190 грн на місяць та гарантією незмінної ціни до 31 грудня 2027 року.

Хто може скористатись

Скористатися пропозицією можуть усі абоненти віком від 55 років — незалежно від того, чи переходять вони до lifecell від інших операторів із збереженням номера (MNP), чи вже користуються мережею або лише планують підключення.
Читайте також
З 15 квітня 2026 року підключити акційний тариф «Турбота» можуть усі абоненти від 55 років після підтвердження віку (ідентифікації відповідно до чинного законодавства) та надання копії паспорту.
Нові користувачі можуть придбати та активувати стартовий пакет «Універсальний», обрати тариф «Турбота» та оплатити пакет послуг — у такому разі перший пакет послуг на місяць коштуватиме 140 грн (за рахунок різниці вартості стартового пакета).
Читайте також
Також тариф можна підключити через стартовий пакет «Максі»: у разі переходу на «Турботу» протягом 28 днів після активації перший пакет послуг надається в межах уже оплаченого пакета за тарифом «Максі».
Абоненти інших операторів можуть підключити тариф під час переходу до lifecell із збереженням номера за процедурою MNP.

Що входить до тарифу

  • Акційний тариф «Турбота» включає безлімітні дзвінки в мережі lifecell,
  • 1000 хвилин для дзвінків на номери інших операторів по Україні,
  • 20 ГБ інтернету,
  • також безлімітний обсяг інтернет-трафіку для доступу до популярних застосунків, зокрема YouTube, Viber, Facebook, TikTok та інших.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Lifecell
Місце для вашої реклами
Також за темою
Також за темою
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
