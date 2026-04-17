lifecell змінив умови тарифу «Турбота»: хто може користуватись (умови)

Відтепер тариф доступний
усім абонентам віком від 55 років — як
чинним користувачам, так і новим, включно
з тими, хто переходить до lifecell
від інших операторів зі збереженням
номера за процедурою MNP.
Терміни
lifecell
запровадив
додаткові способи підключення акційного
тарифного плану «Турбота» вартістю
190 грн на місяць та
гарантією незмінної
ціни до 31 грудня 2027 року.
Хто може скористатись
Скористатися пропозицією можуть усі
абоненти віком від 55 років — незалежно
від того, чи переходять вони до lifecell від
інших операторів із збереженням номера
(MNP), чи вже користуються мережею або
лише планують підключення.
З 15 квітня 2026 року підключити
акційний тариф «Турбота» можуть усі
абоненти від 55 років після підтвердження
віку (ідентифікації
відповідно до чинного законодавства)
та надання копії паспорту.
Нові користувачі
можуть придбати та активувати стартовий
пакет «Універсальний», обрати тариф
«Турбота» та оплатити пакет послуг —
у такому разі перший пакет послуг на
місяць коштуватиме 140 грн (за рахунок
різниці вартості стартового пакета).
Також тариф можна
підключити через стартовий пакет
«Максі»: у разі переходу на «Турботу»
протягом 28 днів після активації перший
пакет послуг надається в межах уже
оплаченого пакета за тарифом «Максі».
Абоненти інших
операторів можуть
підключити тариф під час переходу до
lifecell із збереженням номера за процедурою
MNP.
Що входить до тарифу
Акційний тариф «Турбота»
включає безлімітні дзвінки в мережі
lifecell,
1000 хвилин для дзвінків на номери
інших операторів по Україні,
20 ГБ
інтернету,
також безлімітний обсяг
інтернет-трафіку для доступу до популярних
застосунків, зокрема YouTube, Viber, Facebook,
TikTok та інших.