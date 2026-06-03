Pepco готується до відкриття магазинів в Україні: що відомо Сьогодні 13:32 — Фондовий ринок

Основна концепція - великі обсяги товарів за низькими цінами та швидкі покупки

Один із найбільших дискаунтерів Центральної та Східної Європи — Pepco — офіційно оголосив про вихід на ринок України. Перші магазини мережі мають відкритися вже в жовтні 2026 року, компанія запускає пілотний проєкт одразу в кількох локаціях.

Про це повідомляє informator.ua.

Pepco Group — один з найбільших ритейлерів Європи, що розвиває мережі Pepco, Dealz та Poundland у 18 країнах. Компанія зареєстрована у Нідерландах, має штаб-квартиру у Лондоні та торгується на Варшавській фондовій біржі. Наразі група об’єднує понад 4 тис. магазинів.

Компанія формує команду та готує відкриття магазинів

Про запуск пілоту компанія повідомила у своїх офіційних соціальних мережах. До команди вже приєдналися ключові керівники.

Pepco відкриє в Україні не один, а одразу кілька магазинів.

Наразі мережа веде активні переговори з українськими торгово-розважальними центрами. Потенційне відкриття магазинів підтвердили у львівському ТРЦ King Cross Leopolis, київському Respublika Park, а також у девелоперській компанії Dragon Capital Property Management — до її портфеля входять Victoria Gardens у Львові, Smart Plaza Obolon, Piramida та «Аладдін» у Києві.

Що продаватимуть у магазинах Pepco

Магазини працюватимуть у класичному форматі мережі: доступний одяг для всієї родини, товари для дому, текстиль, декор, посуд, іграшки та сезонна продукція.

Основна концепція — великі обсяги товарів за низькими цінами та швидкі покупки. Площа магазинів зазвичай становить 400−600 м², а відкриття однієї точки у Східній Європі може коштувати компанії близько 175 тис. євро.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що мережа супермаркетів «Арсен» офіційно підтвердила закриття всіх магазинів в Україні. Окрім неї свою діяльність у різних регіонах згортають мережі «Фреш», «Союз» і «Квартал».

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