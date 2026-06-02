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Tesla знову стала лідером за світовими продажами електромобілів

Фондовий ринок
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У першому кварталі 2026 року Tesla вийшла на перше місце по продажах на світовому ринку електромобілів вперше з 3 кварталу 2024 року.
Про це повідомляє Counterpoint.
Продажі компанії зросли на 6%, вона зайняла 13% ринку. Водночас продажі в США впали на 2% після того, як Білий дім скасував податкові пільги на електромобілі.
Упродовж 15 місяців (з 4 кварталу 2024 року по 4 квартал 2025 року) Tesla займала друге місце, а лідером ринку була китайська компанія BYD. Третє місце стабільно займає група Geely Holding.
Продажі повністю електричних автомобілів (BEV) від BYD впали на 25% через зменшення підтримки від китайського уряду та конкуренцію. Водночас у травні продажі компанії за кордоном зросли на 80% у річному вимірі через зростання цін на пальне.
Загальні світові продажі BEV зросли на 5% порівняно з першим кварталом 2025 року.
Китай залишився головним двигуном зростання, забезпечивши 45% усіх світових продажів BEV, за ним йдуть Європа та США. Однак продажі BEV у Китаї знизилися на 15% у порівнянні з аналогічним періодом 2025 року.
Причинами зниження стали відсутність споживчого попиту, закінчення терміну дії державних стимулів, скасування податкових пільг на електромобілі та зміни в субсидіях на обмін старих автомобілів на нові.
За матеріалами:
Економічна Правда
Tesla
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