Anthropic подала конфіденційну заявку на IPO, випереджаючи OpenAI 03.06.2026, 01:46 — Фондовий ринок

Anthropic конфіденційно подала проєктні документи для виходу на біржу

Компанія Anthropic конфіденційно подала проєктні документи для виходу на біржу, що може дозволити їй випередити головного конкурента OpenAI у здійсненні публічного дебюту вже цієї осені. Це рішення відбувається на тлі зростання попиту на її продукти та значного підвищення фінансових показників. Компанія заявила, що кількість акцій та їхня ціна поки не визначені.

Про це повідомляє Bloomberg.

Оцінка Anthropic

Минулого тижня Anthropic залучила $65 мільярдів у новому раунді фінансування, що підняло її оцінку до $965 мільярдів і вперше перевищило ринкову вартість OpenAI ($852 млрд). Компанія повідомила, що очікує отримати $10,9 мільярдів доходу у другому кварталі, що більш ніж удвічі перевищує показники попереднього періоду.

Anthropic очікує, що другий квартал стане для неї першим прибутковим. Крім того, за прогнозами, до кінця червня річний дохід у перерахунку на річний темп перевищить $50 мільярдів, тоді як ще рік тому цей показник становив лише $4 мільярди.

Anthropic, яка розробляє мовну модель Claude, останнім часом активно розширює можливості у сфері програмування та кібербезпеки, що привернуло увагу нових корпоративних клієнтів. Це дозволило компанії вийти з тіні OpenAI, яка досі вважалася лідером ринку.

OpenAI готує заявку на IPO

Водночас OpenAI готує власну конфіденційну заявку на IPO, також орієнтуючись на осінній дебют, але стикається з внутрішніми проблемами — переглядом продуктового портфеля, змінами у керівництві та сумнівами щодо темпів зростання після невиконання окремих фінансових і користувацьких цілей.

Втім, Anthropic також стикається з певними ризиками. Вона перебуває у юридичному конфлікті з урядом США після того, як Пентагон визнав її «загрозою для ланцюга постачання» — статусом, який зазвичай застосовується до іноземних суперників. Компанія заявила, що це рішення може поставити під загрозу її мільярдні доходи.

Anthropic, OpenAI і SpaceX готуються до виходу на біржу

Anthropic, OpenAI і SpaceX готуються до виходу на біржу, розглядаючи IPO як новий потужний інструмент залучення капіталу. Попри активне фінансування на приватному ринку, публічний статус відкриває доступ до ширшого кола інвесторів і спрощує монетизацію часток для ранніх вкладників та співробітників.

За даними джерел, Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase & Co. та Morgan Stanley розглядаються як претенденти на ключові ролі в процесі виходу на біржу Anthropic і OpenAI.

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