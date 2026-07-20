Ціна зросла у 2 тисячі разів: рекордно продали державний об’єкт на Закарпатті Сьогодні 13:24 — Фондовий ринок

Ціна зросла у 2 тисячі разів: рекордно продали державний об’єкт на Закарпатті

В електронній торговій системі «Прозорро.Продажі» відбувся онлайн-аукціон з приватизації нежитлової будівлі — адміністративного будинку (51,19 м²) на Закарпатті.

Ще один приватизаційний аукціон Фонду державного майна України підтвердив ефективність відкритих конкурентних торгів.

Про це пише Фонд державного майна.

Деталі

Стартова ціна об’єкта становила лише 895 грн, однак завдяки високій конкуренції між 38 учасниками під час торгів вона сягнула до 1 750 002 грн — майже у 2 тисячі разів.

Цей аукціон вкотре демонструє, що саме прозора приватизація та чесна конкуренція дозволяють сформувати справедливу ринкову ціну.

Навіть невеликі за площею об’єкти викликають значний інтерес інвесторів, якщо продаж відбувається відкрито, зрозуміло та на рівних умовах для всіх учасників.

Окрім вартості лота, переможець аукціону сплатить 20% ПДВ, що забезпечує додаткові надходження до державного бюджету.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.