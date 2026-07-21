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Ryanair втратив третину прибутку через подорожчання пального

Фондовий ринок
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Ryanair перевезла 61,3 млн пасажирів
Ryanair перевезла 61,3 млн пасажирів
Ірландський авіаперевізник Ryanair повідомив про суттєве зниження прибутку.
Про це йдеться в офіційному звіті Ryanair.
Чистий прибуток за квітень-червень зменшився на 34% і склав €538 млн порівняно з €820 млн за той самий період минулого року.

Причини зменшення прибутків

Головною причиною зниження прибутковості стало зростання цін на паливо: вартість тієї частини авіаційного пального, яка не була захищена хеджуванням (20% від загальних обсягів закупівлі), за квартал зросла вдвічі — до $150 за барель. У компанії пояснюють це насамперед ситуацією навколо конфлікту на Близькому Сході.
Виторг авіакомпанії зріс на 0,9%, до €4,38 млрд (проти €4,34 млрд роком раніше), тоді як операційні витрати збільшилися на 11% - до €3,81 млрд з €3,42 млрд.
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Ryanair перевезла 61,3 млн пасажирів, що на 5,9% перевищує показник минулого року (57,9 млн).
«Дохід на одного пасажира знизився на 5% (середня вартість квитка знизилася на 6%, а дохід від додаткових послуг залишився на колишньому рівні). Одиничні витрати зросли на 5%, оскільки ціни на авіаційне паливо в першому кварталі, що не були хеджовані, подвоїлися до 150 дол. за барель», — повідомили у авіакомпанії.
Авіапаливо на фінансовий рік 2027 хеджовано на 80% за ціною 67 доларів за барель.
Останній облігаційний випуск на суму 1,2 млрд євро було погашено у травні, завдяки чому група наразі не має боргів, додали у Ryanair.
Нагадаємо, у травні Finance.ua писав, що Ryanair отримав рекордний прибуток після оподаткування у розмірі 2,26 млрд євро за рік, що завершився березнем 2026 року. Це на 40% більше, ніж у попередньому фінансовому році.
Генеральний директор Майкл О’Лірі заявляв, що стратегія хеджування ризиків палива Ryanair зменшила безпосередній вплив нещодавнього зростання цін на нафту, спричиненого війною в Ірані та побоюваннями щодо судноплавних маршрутів у Перській затоці.
За матеріалами:
Економічна Правда
RyanairПальнеАвіалінії
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