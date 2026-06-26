Ryanair змінила правила бронювання місць Сьогодні 17:21 — Особисті фінанси

Ірландський лоукостер Ryanair

Ірландський лоукостер Ryanair оголосив про зміну політики розсадження пасажирів, яка стосуватиметься сімей, що подорожують із дітьми. Нова політика набула чинності негайно та стала відповіддю на розслідування, розпочате Управлінням з питань конкуренції та ринків Великої Британії (CMA) щодо практики бронювання місць для сімей.

Про це повідомляє Express.

Що змінюється для пасажирів

Відтепер дорослі, які подорожують із дітьми та не обирають і не оплачують конкретні місця заздалегідь, отримуватимуть випадково призначене місце без додаткової плати. Інформацію про розсадження вони отримають після проходження онлайн-реєстрації на рейс. Завдяки новим правилам сім’ї зможуть заощадити на бронюванні місць.

Водночас пасажири, які скористаються безкоштовним розподілом місць, найімовірніше, будуть розміщені в задній частині салону літака. Місця ближче до передньої частини зазвичай швидше бронюються та залишаються доступними лише за додаткову оплату.

Батьки, які хочуть сидіти поруч із дітьми в передній частині літака, як і раніше, повинні будуть резервувати місця за окрему плату.

У Ryanair наголосили, що нововведення не вплине на фінансові результати перевізника, а пасажири й надалі матимуть змогу користуватися бюджетними тарифами.

Розслідування британського регулятора

Оголошення про зміну правил з’явилося через два тижні після того, як CMA розпочало перевірку Ryanair через підозри, що авіакомпанія стягувала додаткову плату з батьків, які хотіли сидіти поруч із дітьми під час польоту.

Регулятор мав встановити, чи відповідає така практика нормам законодавства про захист прав споживачів.

До зміни політики Ryanair вимагала від батьків дітей віком від двох до 11 років оплачувати так зване обов’язкове сімейне місце. Після цього діти отримували місця поруч або неподалік від дорослих без додаткової плати. Вартість такого бронювання зазвичай становила близько 8 фунтів стерлінгів в один бік.

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Діти до двох років і надалі повинні подорожувати на колінах у батьків, а для решти пасажирів резервування місця залишається добровільним.

Представниця CMA Гейлі Флетчер раніше заявляла, що додаткові збори можуть суттєво збільшувати вартість сімейних подорожей, тому регулятор має перевірити законність таких платежів та спосіб інформування споживачів про них.

Що кажуть у Ryanair

У Ryanair наполягають, що попередня політика повністю відповідала чинному законодавству та нормативним вимогам. Дорослий пасажир оплачував лише одне зарезервоване місце, після чого міг безкоштовно обрати місця поруч для чотирьох дітей у межах одного бронювання.

Генеральний директор Ryanair Майкл О’Лірі розкритикував дії британського регулятора, заявивши, що компанія змушена адаптуватися до галузевих стандартів.

Водночас він визнав, що після змін сім’ї можуть дізнаватися про розподіл місць лише після реєстрації на рейс і частіше отримуватимуть місця в задній частині салону літака.

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