Прибуток Ryanair зріс на 40% попри паливну кризу Сьогодні 17:46 — Фондовий ринок

Прибуток Ryanair зріс на 40% попри паливну кризу

Ryanair повідомила про рекордний прибуток після оподаткування у розмірі 2,26 млрд євро за рік, що завершився березнем 2026 року.

Це на 40% більше, ніж у попередньому фінансовому році, хоча волатильність цін на нафту та геополітичні ризики залишаються ключовими проблемами для авіаційної галузі, пише euronews

Кількість пасажирів зросла на 4% до 208,4 мільйона протягом періоду 2025−26 років, незважаючи на постійні затримки з постачанням літаків Boeing, які обмежували зростання пропускної здатності.

Дохід на одного пасажира також зріс на 7% завдяки зростанню тарифів на 10%, тоді як операційні витрати зросли лише на 6%, що дозволило зберегти зростання собівартості одиниці продукції на рівні 1%. Загальний дохід збільшився на 11% до 15,54 млрд євро.

Генеральний директор Майкл О’Лірі заявив, що стратегія хеджування ризиків палива Ryanair зменшила безпосередній вплив нещодавнього зростання цін на нафту, спричиненого війною в Ірані та побоюваннями щодо судноплавних маршрутів у Перській затоці.

Ryanair заявила, що хеджувала приблизно 80% своїх потреб у паливі на поточний фінансовий рік на рівні близько 67 доларів за барель до квітня 2027 року.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.