0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Прибуток Ryanair зріс на 40% попри паливну кризу

Фондовий ринок
27
Прибуток Ryanair зріс на 40% попри паливну кризу
Прибуток Ryanair зріс на 40% попри паливну кризу
Ryanair повідомила про рекордний прибуток після оподаткування у розмірі 2,26 млрд євро за рік, що завершився березнем 2026 року.
Це на 40% більше, ніж у попередньому фінансовому році, хоча волатильність цін на нафту та геополітичні ризики залишаються ключовими проблемами для авіаційної галузі, пише euronews.
Кількість пасажирів зросла на 4% до 208,4 мільйона протягом періоду 2025−26 років, незважаючи на постійні затримки з постачанням літаків Boeing, які обмежували зростання пропускної здатності.
Дохід на одного пасажира також зріс на 7% завдяки зростанню тарифів на 10%, тоді як операційні витрати зросли лише на 6%, що дозволило зберегти зростання собівартості одиниці продукції на рівні 1%. Загальний дохід збільшився на 11% до 15,54 млрд євро.
Генеральний директор Майкл О’Лірі заявив, що стратегія хеджування ризиків палива Ryanair зменшила безпосередній вплив нещодавнього зростання цін на нафту, спричиненого війною в Ірані та побоюваннями щодо судноплавних маршрутів у Перській затоці.
Ryanair заявила, що хеджувала приблизно 80% своїх потреб у паливі на поточний фінансовий рік на рівні близько 67 доларів за барель до квітня 2027 року.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems