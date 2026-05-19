Прибуток Ryanair зріс на 40% попри паливну кризу

Кількість пасажирів зросла на 4% до 208,4 мільйона протягом періоду 2025−26 років, незважаючи на постійні затримки з постачанням літаків Boeing, які обмежували зростання пропускної здатності.
Дохід на одного пасажира також зріс на 7% завдяки зростанню тарифів на 10%, тоді як операційні витрати зросли лише на 6%, що дозволило зберегти зростання собівартості одиниці продукції на рівні 1%. Загальний дохід збільшився на 11% до 15,54 млрд євро.
Генеральний директор Майкл О’Лірі заявив, що стратегія хеджування ризиків палива Ryanair зменшила безпосередній вплив нещодавнього зростання цін на нафту, спричиненого війною в Ірані та побоюваннями щодо судноплавних маршрутів у Перській затоці.
Ryanair заявила, що хеджувала приблизно 80% своїх потреб у паливі на поточний фінансовий рік на рівні близько 67 доларів за барель до квітня 2027 року.