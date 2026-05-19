0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ryanair попередила про зростання витрат через ціни на пальне та зарплати персоналу

Фондовий ринок
21
Ryanair Holdings попередила про зростання витрат цього року, якщо ціни на авіаційне пальне без хеджування залишатимуться на поточному рівні, а також через підвищення витрат на паливо, персонал і обслуговування літаків.
Про це повідомляє Bloomberg.

Деталі

Ірландський лоукостер заявив, що його витрати на одиницю продукції у 2027 фінансовому році можуть зрости на кілька відсотків середнього рівня. Компанія також повідомила, що близько 20% потреб у паливі, які не були застраховані хеджуванням, суттєво подорожчали. Водночас 80% пального Ryanair зафіксовано за ціною 67 доларів за барель, що, за словами компанії, захищає прибуток і дає перевагу над конкурентами.
Читайте також
Водночас авіаперевізник зазначив, що наразі «завчасно» давати точні прогнози прибутку через високу волатильність цін на пальне, нестабільність постачання та невизначеність тривалості конфлікту на Близькому Сході.
Фінансовий директор компанії Ніл Сорахан повідомив, що витрати на пальне вже зросли «на кілька сотень мільйонів євро», не уточнюючи деталей.
Зростання цін на пальне пов’язують із війною на Близькому Сході, яка створила додатковий тиск на авіаційний сектор. Так, великі європейські авіакомпанії, зокрема International Airlines Group та Lufthansa Group, повідомили про збільшення витрат на пальне на близько 2 млрд євро та 1,7 млрд євро відповідно.
Читайте також
За підсумками фінансового року, що завершився 31 березня, чистий прибуток без урахування одноразових факторів склав 2,26 млрд євро, що перевищило прогноз компанії. Дохід зріс на 11% і досяг 15,5 млрд євро.
У Ryanair також зазначили, що занепокоєння щодо доступності авіаційного пального в піковий сезон зберігається через обмеження судноплавства в районі Ормузької протоки. Водночас у компанії підкреслили, що Європа забезпечена пальним завдяки постачанням із США, Норвегії та Західної Африки.
Читайте також
Додатково витрати компанії зростають через екологічні податки ЄС, які можуть додати ще близько 300 млн євро цього року, а також підвищення зарплат екіпажу та витрати на обслуговування літаків.
За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems