Ryanair попередила про зростання витрат через ціни на пальне та зарплати персоналу

Ryanair Holdings попередила про зростання витрат цього року, якщо ціни на авіаційне пальне без хеджування залишатимуться на поточному рівні, а також через підвищення витрат на паливо, персонал і обслуговування літаків.

Про це повідомляє Bloomberg.

Деталі

Ірландський лоукостер заявив, що його витрати на одиницю продукції у 2027 фінансовому році можуть зрости на кілька відсотків середнього рівня. Компанія також повідомила, що близько 20% потреб у паливі, які не були застраховані хеджуванням, суттєво подорожчали. Водночас 80% пального Ryanair зафіксовано за ціною 67 доларів за барель, що, за словами компанії, захищає прибуток і дає перевагу над конкурентами.

Водночас авіаперевізник зазначив, що наразі «завчасно» давати точні прогнози прибутку через високу волатильність цін на пальне, нестабільність постачання та невизначеність тривалості конфлікту на Близькому Сході.

Фінансовий директор компанії Ніл Сорахан повідомив, що витрати на пальне вже зросли «на кілька сотень мільйонів євро», не уточнюючи деталей.

Зростання цін на пальне пов’язують із війною на Близькому Сході, яка створила додатковий тиск на авіаційний сектор. Так, великі європейські авіакомпанії, зокрема International Airlines Group та Lufthansa Group, повідомили про збільшення витрат на пальне на близько 2 млрд євро та 1,7 млрд євро відповідно.

За підсумками фінансового року, що завершився 31 березня, чистий прибуток без урахування одноразових факторів склав 2,26 млрд євро, що перевищило прогноз компанії. Дохід зріс на 11% і досяг 15,5 млрд євро.

У Ryanair також зазначили, що занепокоєння щодо доступності авіаційного пального в піковий сезон зберігається через обмеження судноплавства в районі Ормузької протоки. Водночас у компанії підкреслили, що Європа забезпечена пальним завдяки постачанням із США, Норвегії та Західної Африки.

Додатково витрати компанії зростають через екологічні податки ЄС, які можуть додати ще близько 300 млн євро цього року, а також підвищення зарплат екіпажу та витрати на обслуговування літаків.

