Гроші для бізнесу та інвестиції в 2026. ОВДП, корпоративні облігації та операції РЕПО | Овчаренко

Гроші для бізнесу та інвестиції в 2026

Що відіграє більшу роль у фінансах — суха теорія чи жорстка дисципліна? Чому забагато знань іноді шкодить, штовхаючи інвесторів у пастку ефекту Даннінга-Крюгера? Та які реальні інструменти управління ліквідністю сьогодні доступні українському бізнесу, коли можливості звичайного банківського кредитування вичерпуються?

новому відео на нашому YouTube-каналі для спонсорів керуючий активами групи ICU в Україні Григорій Овчаренко розбирає інвестиційні рішення для бізнесу та приватних осіб, які працюють у сучасних реаліях. керуючий активами групи ICU в Україні Григорій Овчаренко розбирає інвестиційні рішення для бізнесу та приватних осіб, які працюють у сучасних реаліях.

За його словами, дисципліна у фінансах грає набагато більшу роль, ніж знання і теорія. Велика кількість теоретичних знань іноді може бути навіть шкідливою, адже нові пласти інформації просто розкривають перед нами бездну нерозуміння — так званий ефект Даннінга-Крюгера.

Де бізнесу шукати гроші

Коли у бізнесу немає грошей, йому потрібно їх залучити, а коли у бізнесу є гроші — виникає питання, куди їх подіти.

Наразі в Україні спостерігається пожвавлення кредитування. Воно ще не є сталим, але банки залишаються основним джерелом для залучення капіталу. Саме тому бізнес починає шукати інші канали залучення. Один із них — випуск власного боргу корпоративних облігацій. До війни цей процес не був досить розповсюдженим через складну процедуру випуску, однак зараз цей процес спростився.

Такі компанії, як NovaPay, майже створили власний майданчик: вони використовують цей інструмент для залучення капіталу та активно продають облігації серед своїх клієнтів, надаючи більшу дохідність за помірних ризиків.

Операції РЕПО

З іншого боку, коли є вільна ліквідність, виникає питання, куди бізнесу її подіти. І знову банки залишаються основним напрямком для розміщення. Проблема в тому, що бізнесу потрібні гроші постійно. Зазвичай єдиною можливістю стають overnight та мобільні депозити. Ця різниця, яка утворюється між вартістю залучених і вартістю розміщених грошей, створює проблему, але водночас і можливості для підвищення дохідності за вільною ліквідністю.

Тут на допомогу приходять фінансові інструменти, зокрема ОВДП та операції РЕПО. Операція РЕПО — це така сама кредитна операція, коли у заставу віддається облігація.

«Наприклад, я, як власник бізнесу, вирішив сьогодні не розміщувати під 3% річних або трохи більше свою вільну ліквідність, а вирішив купити ОВДП за ставкою, наприклад, 17%. Різниця більше 10% річних створює можливість для отримання додаткового доходу. Я беру цю облігацію, надаю банку чи інвестиційній фірмі й під неї отримую ресурс, який маю сьогодні використати на тиждень, на два, на чотири і більше», — пояснив Овчаренко.

Це чудовий інструмент для рефінансування власних потреб.

Військові облігації

Якщо раніше для фізичних та юридичних осіб на 99% основним джерелом залучення та розміщення коштів були банки, то наразі таких можливостей стало набагато більше.

Зараз за допомогою застосунку «Дія» можна лише за 15 хвилин відкрити інвестиційний рахунок в цінних паперах, купити військові облігації та допомогти Збройним силам України, отримавши при цьому цінний власний досвід.

Ставайте спонсорами Finance.ua на YouTube і дивіться більше унікальних відео про інвестиції.

