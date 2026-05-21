Нафтогаз отримав дозвіл на примусове стягнення $1,4 млрд із Газпрому в Казахстані Сьогодні 12:34 — Фондовий ринок

Газпром має сплатити Нафтогазу $1,4 млрд

Нафтогаз отримав дозвіл на примусове стягнення близько $1,4 млрд з Газпрому на території Казахстану. Суд Міжнародного фінансового центру «Астана» визнав арбітражне рішення та дозволив його виконання в країні на користь компанії.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Це перше публічне іноземне судове рішення про визнання та надання дозволу на примусове виконання цього арбітражного рішення проти Газпрому на території окремої держави.

Нафтогаз продовжує стягнення активів Газпрому

«Рішення суду в Казахстані — це ще один практичний результат у процесі стягнення коштів з Газпрому. Ми послідовно рухаємося вперед і працюємо над виконанням арбітражного рішення в різних юрисдикціях. Дякую команді Нафтогазу за цей результат», — зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Деталі спору

Відповідно до Угоди про організацію транспортування природного газу від 2019 року Нафтогаз був зобов’язаний організовувати транзит природного газу територією України для Газпрому до припинення дії Угоди 1 січня 2025 року.

У травні 2022 року внаслідок дій російських окупаційних сил організація транзиту газу через точку входу «Сохранівка» стала неможливою. Попри це, Нафтогаз продовжив надавати передбачені Угодою послуги з транзиту газу через пункт входу «Суджа». Незважаючи на це, Газпром відмовився сплачувати в повному обсязі плату за організацію транспортування газу, чим порушив свої договірні зобов’язання.

У вересні 2022 року Нафтогаз ініціював арбітражне провадження у Швейцарії відповідно до Регламенту Міжнародної торгової палати (ICC), як це передбачено Угодою.

У червні 2025 року арбітражний трибунал із місцем арбітражу у Швейцарії ухвалив остаточне рішення, визнавши Газпром повністю відповідальним за невиконання своїх зобов’язань та встановивши відсутність будь-яких обґрунтованих підстав для несплати. Трибунал зобов’язав Газпром сплатити заборгованість за послуги з організації транспортування газу, відсотки та арбітражні витрати.

У січні 2026 року Федеральний трибунал Швейцарії відмовив Газпрому в оскарженні рішення, остаточно підтвердивши його чинність.

Оскільки Газпром добровільно не виконав своїх зобов’язань, Нафтогаз реалізує міжнародну кампанію зі стягнення активів боржника в різних юрисдикціях.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.