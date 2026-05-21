ПУМБ запустив акцію «Вигідно для ФОП» зі спеціальними умовами на рахунок, еквайринг і кредитування до 3 млн грн
Пропозиція спрямована на фізичних осіб‑підприємців і передбачає спеціальні умови для обслуговування рахунку, проведення платежів, еквайрингу, а також кредитування. Акція триває з 13 травня до 14 серпня 2026 року.
Старт без зайвих витрат
У межах акції нові клієнти ПУМБ отримують:
- 6 місяців безкоштовного обслуговування рахунку
- до 15 платежів на місяць без комісії
- виведення доходу без комісії до 60 тис. грн на місяць
- зняття готівки з картки фізичної особи без комісії
Пропозиція орієнтована на оптимізацію щоденних витрат підприємців та спрощення фінансових операцій.
Єдина екостистема для прийому платежів
У межах акції також доступні оновлені умови еквайрингу:
- комісія 1,1% за операцію до кінця 2026 року
- відсутність абонентської плати
- безкоштовне надання POS‑термінала
- єдиний тариф для прийому платежів офлайн, онлайн та через «термінал у смартфоні»
Рішення дає змогу підприємцям приймати безготівкові платежі в єдиній системі незалежно від формату бізнесу.
Онлайн‑кредитування для розвитку бізнесу
Крім того, підприємцям доступний онлайн‑кредит до 3 млн грн у межах продуктової лінійки банку. Подати заявку можна дистанційно, з мінімальним пакетом документів. Фінансування може бути надано без застави та використано для покриття обігових потреб або розвитку бізнесу.
Повністю цифровий формат обслуговування
Відкрити рахунок у ПУМБ можна повністю онлайн — через застосунок Дія або відеоверифікацію, без відвідування відділення. Після підключення підприємцям доступні всі ключові інструменти у системі ПУМБ Бізнес: платежі, контроль коштів, еквайринг, кредитування та інші сервіси — у єдиному цифровому середовищі 24/7.
У банку зазначають, що акція сформована з урахуванням щоденних потреб ФОП: прості умови, зрозумілі тарифи та можливість оперативно керувати фінансами.
Новий підхід до комунікації
Для просування акційних умов ПУМБ обрав формат, який вже показав свою ефективність у комунікації з роздрібною аудиторією — кампанію «Качині історії», створену разом із Banda.
Тепер цей підхід масштабується на підприємців. Фактично — ті ж качки, але вже з ФОПом, рахунком і питанням «як приймати оплату карткою».
Замість класичних пояснень продуктів банк використовує короткі історії з гумором і знайомими ситуаціями, де про рахунок, кредит чи еквайринг розповідають простою мовою — без «перекладу з банківської».
Кампанія реалізується у форматі коротких відео та динамічних digital‑матеріалів. Логіка проста: якщо підприємець зрозумів вигоду за кілька секунд — значить, усе зроблено правильно. Якщо ні — значить, потрібно пояснювати ще простіше.
І, здається, коли навіть качки розібралися з ФОПом — формат справді працює.
