ТОП-6 найкращих навушників

Видання Tom’s Guide опублікувало свіжий рейтинг найкращих повнорозмірних навушників на ринку.
До списку увійшли як преміальні моделі з активним шумозаглушенням, так і більш доступні варіанти для повсякденного використання.
За версією експертів, найкращими повнорозмірними навушниками прямо зараз є Bowers & Wilkins PX7 S3. Модель отримала найвищі оцінки за якість звуку, потужні баси та комфорт при тривалому використанні. Але шумозаглушення у них трохи гірше, ніж у лідерів.

Найкращі бюджетні навушники

Лідером стали CMF Headphone Pro. Незважаючи на ціну $100, пристрій пропонує функції, які зазвичай зустрічаються в дорожчих моделях, включаючи ANC і LDAC. Хоча якість звуку під час дзвінків залишає бажати кращого.

Найкраще активне «шумозаглушення»

Присудили Bose QuietComfort Ultra Gen 2. Ця модель орієнтована на подорожі, роботу в галасливих приміщеннях і комфортне прослуховування музики без сторонніх звуків.

Моделі з найвищою автономністю

Marshall Monitor III. Навушники здатні працювати до 70 годин з увімкненим шумозаглушенням, а без ANC час роботи ще вищий.
Для аудіофілів, які віддають перевагу дротовому підключенню, до списку найкращих потрапили Meze Audio 99 Classics Gen 2. Оглядачі похвалили пристрій за натуральне звучання та якісні матеріали корпусу.

Найкращі преміальні навушники на ринку

Bowers & Wilkins Px8 S2 замикає топ-6 як найкращі преміальні навушники на ринку. Модель отримала високі оцінки за дизайн, використання шкіри Nappa та алюмінію, а також майже досконалий звук. Але ціна надто висока (близько $799).
За матеріалами:
