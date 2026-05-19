Війна США з Іраном вже обійшлася світовим компаніям у $25 мільярдів — Reuters

Американо-ізраїльська війна з Іраном, яка почалась 28 лютого, вже обійшлася компаніям у всьому світі щонайменше у 25 мільярдів доларів — і ця сума продовжує зростати.

Про це йдеться в аналізі агентства Reuters.

Зростання цін на нафту

Блокада Іраном Ормузької протоки призвела до зростання цін на нафту до понад 100 доларів за барель, що більш ніж на 50% вище, ніж до початку війни. Закриття протоки стало причиною зростання витрат на доставку, скорочення поставок сировини та перекриття торговельних шляхів, життєво важливих для руху товарів.

Постраждали поставки добрив, гелію, алюмінію, поліетилену та інших ключових ресурсів.

Аналіз показує, що щонайменше 279 компаній назвали війну причиною вжиття захисних заходів для пом’якшення фінансового удару, включаючи підвищення цін та скорочення виробництва. Інші призупинили виплату дивідендів або викуп акцій, відправили співробітників у відпустку, додали паливні надбавки або звернулися за надзвичайною допомогою до уряду.

Фінансові збитки компаній

П’ята частина компаній, що взяли участь в опитуванні — від виробників косметики, шин та мийних засобів до операторів круїзних лайнерів та авіакомпаній — повідомили про фінансові збитки, спричинені війною. Більшість із них базувалися у Великій Британії та Європі, де витрати на енергоносії вже були високими, тоді як майже третина — з Азії, що відображає значну залежність цих регіонів від нафти та паливних продуктів із Близького Сходу.

Найбільшу частку кількісно оцінених витрат, пов’язаних із війною, становлять авіакомпанії — майже 15 мільярдів доларів, причому ціни на авіаційне паливо зросли майже вдвічі.

У міру того як війна затягується, все більше компаній з інших галузей б’ють на сполох. Японська Toyota попередила про збитки у розмірі 4,3 мільярда доларів, а P&G оцінила втрати прибутку після оподаткування в 1 мільярд доларів. Про збитки повідомив і малайзійський виробник презервативів Karex.

Гігант фаст-фуду «Макдональдс» на початку цього місяця заявив, що очікує на зростання витрат через триваючі перебої в ланцюгах постачання — така оцінка ситуації донедавна була притаманна лише фінансовим звітам промислових компаній.

Стрибок цін на паливо негативно впливає на попит споживачів із низьким рівнем доходів, заявив генеральний директор компанії Кріс Кемпчинський, додавши, що «підвищені ціни на бензин є основною проблемою, з якою ми стикаємося зараз».

Майже 40 компаній у промисловій, хімічній та сировинній галузях зазначили, що підвищать ціни через залежність від поставок нафтохімічної продукції з Близького Сходу.

Фінансовий директор Newell Brands Марк Ерцег заявив на початку цього місяця, що кожне підвищення ціни на нафту на 5 доларів за барель додає близько 5 мільйонів доларів до витрат.

Німецький виробник шин Continental очікує збитків у розмірі щонайменше 100 мільйонів євро (117 мільйонів доларів) у другому кварталі через стрімке зростання цін на нафту, що призводить до подорожчання сировини.

Щоб зрозуміти масштаб ситуації, варто зазначити, що до жовтня минулого року сотні компаній повідомили про витрати на суму понад 35 млрд доларів через мита, введені президентом США Дональдом Трампом у 2025 році.

Ця війна — остання в серії глобальних подій, що впливають на бізнес після пандемії COVID-19 та повномасштабного вторгнення росії в Україну — знижує очікування компаній на решту року, оскільки майже немає надії на те, що угода про припинення війни з Іраном буде досягнута найближчим часом, зазначає видання.

Укрінформ

