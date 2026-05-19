Де в Європі найдешевший мобільний зв’язок Сьогодні 04:15 — Світ

У 2026 році ціни на мобільний зв’язок у Європі суттєво відрізняються залежно від країни. У деяких державах за 5−10 євро на місяць можна отримати великий пакет інтернету та дзвінків, тоді як в інших навіть базові тарифи коштують у кілька разів дорожче.

Як пише 24 канал, різниця пояснюється рівнем конкуренції між операторами, доходами населення, державним регулюванням та витратами на розвиток інфраструктури.

Де мобільний зв’язок найдешевший

Найвигідніші тарифи традиційно пропонують країни з високою конкуренцією між операторами.

Польща

8,62 євро. Польща стабільно входить до числа країн із найдешевшим мобільним зв’язком у Європі. Базові пакети коштують від 5 до 9 євро на місяць. За даними Numbeo , середня ціна тарифу з дзвінками та 10 ГБ інтернету становить

Італія

Після виходу на ринок оператора Iliad Italia ціни на мобільний зв’язок у країні помітно знизилися. Сьогодні пакети з великим обсягом інтернету коштують у середньому 10,70 євро на місяць.

Іспанія

Завдяки великій кількості операторів і бюджетних брендів, таких як Lowi, в Іспанії можна знайти тарифи з 50−100 ГБ інтернету за помірною ціною. Середня вартість становить 16,24 євро на місяць.

Франція

У Франції ціни нижчі, ніж у Німеччині чи Великій Британії, але вищі, ніж у Польщі та Італії. У середньому тариф коштує 19,28 євро на місяць.

У яких країнах зв’язок найдорожчий

Найвищі ціни зазвичай спостерігаються в країнах із високими доходами населення та значними витратами на інфраструктуру.

Німеччина

Одним із найдорожчих мобільний зв’язок серед великих європейських країн залишається у Німеччині.

Хоча бюджетні пропозиції існують, середній тариф із комфортним пакетом інтернету часто коштує 15 -25 євро на місяць, а у преміум-сегменті ще більше, як свідчать дані SimFinder.

Загалом в середньому мобільний зв’язок обійдеться у 23,47 євро на місяць за пакет з 10 гігабайтами інтернету.

Нідерланди

У цій країні за мобільний зв’язок у середньому доведеться платити 21,09 євро на місяць.

Норвегія

Норвегія залишається одним із найдорожчих ринків у Європі. Тут розцінки диктують високий рівень доходів населення, значні витрати операторів на покриття великої та складної за рельєфом території, а також загалом високі ціни на послуги в країні. Середній тариф коштує 34,01 євро на місяць.

Інші дорогі країни

Серед невеликих, але заможних держав високі ціни також характерні для:

Монако — 47,00 євро на місяць;

Ліхтенштейну — 37,23 євро;

Люксембургу — 26,60 євро.

У Великій Британії вартість тарифів також залишається високою і може сягати 35 євро на місяць.

