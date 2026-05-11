Європейські автовиробники зазнали збитків через мита Трампа

Якщо Трамп реалізує свою погрозу щодо 25-відсоткових мит на європейські автомобілі, це може коштувати трьом німецьким автовиробникам ще 2,6 млрд євро у 2026 році
Європейські автовиробники зазнали понад 8 мільярдів євро збитків через тарифи за рік після того, як Дональд Трамп підвищив імпортні мита, а галузь готується до нового загострення торговельної війни зі США.
Про це пише Financial Times.
Сума, заснована на публічних заявах керівників Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Stellantis та Volvo Cars, охоплює 2025 рік і перші три місяці 2026 року — до річниці запровадження Трампом автомобільних тарифів.
Із квітня минулого року США підвищили мита на європейські автомобілі з 2,5% до 27,5% у межах масштабної тарифної кампанії президента Дональда Трампа. Після торговельної угоди між США та ЄС у серпні ставка була знижена до 15%, однак автовиробники все одно зазнали значних втрат.

Втрати автовиробників

Volkswagen повідомив про тарифні витрати на 3,6 млрд євро з моменту запровадження підвищених ставок. Це найбільший удар серед європейських автоконцернів.
BMW заявив про витрати приблизно у 2,1 млрд євро, включаючи мита на імпорт до ЄС зі США та Китаю, тоді як Mercedes-Benz повідомив про витрати у 1,3 млрд євро.
Stellantis заявив про тарифні витрати на 1,2 млрд євро, однак через наявність виробництва у США значна частина цих витрат пов’язана з торгівлею між США, Мексикою та Канадою.
За оцінками аналітиків, якщо Трамп швидко реалізує свою погрозу щодо 25-відсоткових мит на європейські автомобілі, це може коштувати трьом німецьким автовиробникам — Volkswagen, BMW і Mercedes — ще 2,6 млрд євро у 2026 році. Тому автовиробники шукатимуть способи компенсувати витрати від можливого підвищення тарифів, однак подальше зростання цін може скоротити обсяги продажів.
Audi заявила, що сподівається на переговори між США та ЄС, які дозволять уникнути подальшого підвищення тарифів.
Генеральний директор BMW Олівер Ціпсе заявив, що сподівається на угоду з американською адміністрацією, на яку давно очікують європейські автовиробники, і яка передбачатиме тарифні знижки для компаній, що виробляють автомобілі у США.
За матеріалами:
Mind
