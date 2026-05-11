Моді закликає індійців обмежити використання палива та захистити валютні резерви Вчора 18:33

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді закликав громадян скоротити використання пального та обмежити поїздки, оскільки зростання цін на нафту через війну в Ірані загрожує збільшенням імпортних витрат країни та навантаженням на валютні резерви.

Про це пише Bloomberg

«Настав час використовувати бензин, дизельне паливо та газ з великою обережністю», — сказав Моді в неділю під час відкриття проектів у Хайдарабаді на півдні Індії. «Ми повинні докласти зусиль, щоб використовувати лише стільки, скільки необхідно для економії іноземної валюти та зменшення негативних наслідків воєнних криз».

Південноазіатська країна, третій за величиною імпортер нафти у світі, постраждала найбільше, оскільки курс рупії впав до нового рекордно низького рівня за останні тижні. За даними центрального банку, зростання цін на сиру нафту на 10% скорочує економічне зростання на 15 базисних пунктів та підвищує інфляцію на 30 базисних пунктів.

Заклик Моді пролунав на тлі поглиблення енергетичної кризи, спричиненої тривалою нестабільністю на Близькому Сході, яка порушила судноплавні маршрути та посилила занепокоєння щодо світових поставок сирої нафти.

Індія стикається з дефіцитом припливу капіталу для управління дефіцитом поточного рахунку, який зростає на тлі зростання цін на сиру нафту. Іноземці вже вивели майже 22 мільярди доларів з місцевих акцій, перевищивши рекордний відтік, зафіксований у 2025 році. Це змушує економістів враховувати безпрецедентний третій рік негативного платіжного балансу — найбільший обсяг іноземних коштів, що надходять та виходять з економіки.

Згідно з даними Bloomberg, індійська рупія в понеділок впала на цілих 0,8% до 95,2263, що є найбільшим показником з 27 березня. Акції також впали, індекс NSE Nifty 50 знизився на 1%, що робить його одним із найгірших основних ринків Азії. Виробники ювелірних виробів постраждали найбільше, акції itan Co. впали на цілих 8%.

Резервний банк Індії нещодавно вжив низку заходів для стримування падіння рупії. Наприкінці березня він вжив заходів для стримування спекуляцій на валютному ринку, обмеживши щоденні відкриті позиції банків до 100 мільйонів доларів. Потім він попросив кредиторів припинити пропонувати нерезидентам безпоставкові форвардні контракти, хоча пізніше це рішення було відкликано.

Рупія з початку року впала на 5,6%, показавши найгірші результати серед основних азійських валют. Станом на 1 травня запаси долара Індії впали до найнижчого рівня за понад місяць, склавши 690,7 мільярда доларів. Резервів достатньо, щоб покрити імпорт на 10−11 місяців.

Ціни на паливо

Як повідомляло минулого місяця Bloomberg News, уряд зараз спирається на свій план дій у зв’язку з Covid, щоб пом’якшити наслідки для підприємств і споживачів, які постраждали від дефіциту газу та стрімкого зростання рахунків за нафту. У вівторок федеральний кабінет міністрів схвалив план гарантування кредитів із виділенням капіталу в розмірі 181 мільярда рупій (1,9 мільярда доларів), щоб допомогти підприємствам і авіакомпаніям пом’якшити наслідки війни в Ірані.

