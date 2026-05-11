Дуа Ліпа подала до суду на Samsung і вимагає 15 млн доларів Вчора 18:11 — Світ

Британська співачка Дуа Ліпа подала до суду на Samsung і вимагає виплату $15 млн за використання її фото на пакуванні телевізорів — без дозволу та будь-якої компенсації, як зазначає Engadget.

Samsung у позові звинувачують у порушенні авторських прав та торгових марок поряд із «несанкіонованим комерційним використанням» через появу фото Дуа Ліпи на картонному пакуванні телевізорів компанії торік.

Сама співачка дізналась про це у червні 2025 року і нібито неодноразово вимагала від компанії припинити використання її образу. Втім, юристи стверджують, що реакція Samsung була «зневажливою та бездушною», а продукція із фото продається досі.

У скарзі зазначається, що Samsung отримала комерційну вигоду, створюючи враження, що Дуа Ліпа підтримує продукцію компанію — попри те, що жодних домовленостей не було. При цьому, як приклад, наводяться деякі публікації покупців з X, які нібито зізнавались, що купили телевізор саме через фото співачки на коробці.

«Ці дії показують, що в Samsung насміхаються з її багаторічної роботи щодо створення успішного бренду», — йдеться у позові.

Адвокати додають, що авторські права на фото належать Дуа Ліпі. Знімок нібито був зроблений за лаштунками Austin City Limits Festival у 2024 році.

Це не перший юридичний скандал навколо телевізорів Samsung. У грудні компанія стала одним із п’яти виробників телевізорів, на яких генпрокурор Техасу Кен Пакстон подав до суду через використання рекламного шпигунського ПЗ у Smart TV.

На момент публікації Samsung публічно не прокоментувала новий позов.

