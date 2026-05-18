КНР і США домовилися знизити мита на низку товарів

Китай і США погодилися взаємно зменшити мита на низку товарів.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву міністерства комерції КНР.
У документі уточнюється, що на такі заходи сторони пішли з метою розширити торгівлю, зокрема в сільськогосподарській галузі. Однак у заяві не перераховуються товари, мита на які буде знижено; сторони продовжують обговорення деталей.
У Мінкомерції зазначили, що також займуться претензіями США щодо американського імпорту сільськогосподарської продукції в КНР.
У заяві підтверджується, що КНР планує закупити у США літаки. Однак не вказано, скільки одиниць літаків і якої марки має намір придбати Китай.
Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що під час його візиту до Китаю вдалося укласти кілька значущих торговельних угод. Дорогою до США Трамп говорив у президентському літаку журналістам, що не обговорював торговельні мита на зустрічах із главою КНР Сі Цзіньпіном у Пекіні.
За матеріалами:
Finance.ua
