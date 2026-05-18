КНР і США домовилися знизити мита на низку товарів
Китай і США погодилися взаємно зменшити мита на низку товарів.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву міністерства комерції КНР.
У документі уточнюється, що на такі заходи сторони пішли з метою розширити торгівлю, зокрема в сільськогосподарській галузі. Однак у заяві не перераховуються товари, мита на які буде знижено; сторони продовжують обговорення деталей.
У Мінкомерції зазначили, що також займуться претензіями США щодо американського імпорту сільськогосподарської продукції в КНР.
У заяві підтверджується, що КНР планує закупити у США літаки. Однак не вказано, скільки одиниць літаків і якої марки має намір придбати Китай.
Читайте також
Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що під час його візиту до Китаю вдалося укласти кілька значущих торговельних угод. Дорогою до США Трамп говорив у президентському літаку журналістам, що не обговорював торговельні мита на зустрічах із главою КНР Сі Цзіньпіном у Пекіні.
Поділитися новиною
Також за темою
Москва вимагає від Euroclear 249 мільярдів доларів за заморожені активи
Де в Європі платять найбільше — рейтинг зарплат
росія недорахується мільярдів: Україна вдвічі збільшила удари по НПЗ
ТОП-10 найщасливіших міст світу у 2026 році
Україна піднялася в рейтингу інвестпривабливості серед країн CEE — KPMG
Що буде з ринком праці Польщі після завершення війни в Україні