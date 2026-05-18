0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У США випустили електромобілі з сонячними батареями (фото)

Технології&Авто
28
Електромобілі Aptera з сонячними батареями
Електромобілі Aptera з сонячними батареями
У США почали виготовляти інноваційні електромобілі Aptera. Авто оснащені сонячними батареями, які живлять мотор.
Про це повідомляє сайт Autoevolution.
Електрокари Aptera зібрали на підприємстві в США — наразі випущено перші п’ять авто пілотної серії, які використовуватимуть для тестів.
Aptera вже зібрала 40 000 попередніх замовлень із передоплатою в 100 доларів. Ціна електрокара складе приблизно $40 000. Невдовзі услід за тестовими авто повинні почати виробляти і серійні.

Що відомо про новинку

У США випустили електромобілі з сонячними батареями (фото)
Проєкт авто на сонячних батареях в компанії Aptera Motors розробляють із 2019 року і він кілька разів зазнавав змін. Це 4,5-метрове триколісне купе з обтічним краплевидним дизайном і дверима, що підіймаються догори.
У США випустили електромобілі з сонячними батареями (фото)
Електромобіль Aptera розрахований на двох осіб і має 920-літровий багажник. У салоні встановлено кермо-штурвал, великий тачскрін та два екрани для камер, які замінюють дзеркала заднього виду. Серійна модель отримає подушки безпеки, ABS і парктронік.
Місце для вашої реклами
Під час розробки пропонували кілька версій моделі з запасом ходу до 1600 км. Поки що зупинилися на одному варіанті з літій-іонною батареєю ємністю 40 кВт∙год, який може проїхати 640 км без підзарядки.
У США випустили електромобілі з сонячними батареями (фото)
Сонячні панелі на 700 Вт слугують допоміжним джерелом електроенергії і в ясну погоду можуть додавати до 64 км запасу ходу на день. Електромобіль Aptera здатен розігнатися до 100 км/год менш ніж за 6 с, а його максимальну швидкість обмежили на 160 км/год.
За матеріалами:
Фокус
ЕлектромобіліАвтоСонячна енергетика
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems